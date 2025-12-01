شرايين التنمية في أكتوبر الجديدة.. مشروع مرافق الـ9800 فدان يتقدم بخطى ثابتة

تتواصل الجهود الحكومية بوتيرة متسارعة لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وفي هذا السياق، يبرز مشروع "مرافق المنطقة الصناعية" بمدينة أكتوبر الجديدة كأحد أبرز المشاريع القومية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة وجاذبة للاستثمار الصناعي.

ويغطي المشروع مساحة شاسعة تبلغ حوالي 9800 فدان، ويمتد نطاقه الحيوي من المنطقة الصناعية الثانية وصولاً إلى المنطقة الصناعية السادسة، مما يجعله ركيزة أساسية لتوسيع القاعدة الصناعية في غرب القاهرة.

"وادي النيل" تقود التنفيذ بنسبة إنجاز 55%

وتتولى شركة وادي النيل، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع المقاولات والبنية التحتية، مسؤولية تنفيذ هذا المشروع الطموح.

وحسب البيانات الرسمية الأخيرة، فقد بلغت نسبة الإنجاز العيني للمشروع حوالي 55%.

وتشمل الأعمال الجارية مجموعة متكاملة من المرافق الحيوية التي تعد عصب أي تنمية صناعية مستدامة، بما في ذلك:

شبكات المياه والصرف الصحي: لتلبية احتياجات المصانع والمناطق اللوجستية المستقبلية.

شبكة الطرق: لضمان سهولة النقل والوصول وتدفق حركة البضائع والعمالة.

أنظمة الري: لدعم المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق المواقع داخل النطاق الصناعي.

رؤية مستقبلية لدعم الاستثمار

وقال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز إن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في وتيرة ترفيق الأراضي الصناعية لطرحها للمستثمرين الجادين، منوها بأن توفير أراضٍ صناعية مرفقة بالكامل هو عامل جذب رئيسي يضمن بدء الأنشطة الصناعية بسرعة وكفاءة، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة للاستثمار الصناعي.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز أن الهدف يتجاوز مجرد الأعمال الهندسية، بل يمتد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تتماشى مع رؤية الدولة 2030 لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

واضاف المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للمرافق أنه مع استمرار العمل الدؤوب في الموقع، يقترب مشروع المرافق من مراحله النهائية، مما يبشر بقرب جاهزية آلاف الأفدنة لاستقبال استثمارات صناعية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.