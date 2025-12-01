طائرة مسيرة وعربة فهد المطورة.. العربية للتصنيع: نعرض 57 منتجا في إيديكس 2025

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على افتتاح معرض إيديكس 2025 بحضور الرئيس السيسي.



وقال مختار عبد اللطيف في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم، :" الهيئة العربية للتصنيع تشارك في معرض إيديكس بـ 57 منتج بينهم 18 منتج جديد يتم عرضه لأول مرة ".



وتابع مختار عبد اللطيف :" قمنا بتطوير عربة فهد وهي من انتاج مصنع قادر للصناعات المتطورة وتم تزويدها بمنصات إطلاق وتم العمل على زيادة القدرة النيرانية لها "

.

وأكمل مختار عبد االطيف " تم العمل على رفع مستوى الحماية لهذه النوعية من المدرعات ضد الأعيرة النص بوصة وهذا بفضل البحوث والتطوير المستمر ".

ولفت مختار عبد اللطيف:" تم إنتاج عربة مسيرة وتم تسليحها بمنصة إطلاق وتعمل لدعم أعمال القوات البرية كما تم إنتاج طائرة مسيرة تكتيكية تحمل اسم حمزة 1 وتستخدم لأعمال الاستطلاع ومراقبة الحدود ويمكن تسليحها ".