برلماني: توفير الأسمدة وحوكمة دعمها خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية الزراعية

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.



و أكد " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن حوكمة منظومة الأسمدة تعتبر بمثابة خطوة محورية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم القطاع الزراعي، مما يضمن وصوله للمستحقين .



كما أوضح عضو النواب أن جهود الحكومة في متابعة توفير الأسمدة، ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل، مما يسهم فس خلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار في القطاع الزراعي.



جاء ذلك بعد أن تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.