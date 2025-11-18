قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
توك شو

تشديد رقابة وزارة الزراعة على صرف الأسمدة وضبط مخالفات المبيدات.. تفاصيل

إسراء صبري

تواصل وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولات للاتجار بها أو تسريبها إلى السوق السوداء، بالتوازي مع حملات تفتيش مكثفة لضبط المبيدات غير المطابقة، وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية لحماية الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي.

رقابة حازمة على صرف الأسمدة المدعمة

أكدت الوزارة أنها تتابع بدقة عمليات صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مع تحويل أي مخالفة يتم رصدها إلى النيابة العامة على الفور، بالإضافة إلى إيقاف مسؤولي الجمعيات أو حل مجالس إدارتها عند الحاجة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات التعاونية لضمان الشفافية في توزيع الأسمدة.

إعلان الأسعار والتزام الجمعيات بالسعر الموحد

أوضحت الوزارة أن جميع الجمعيات الزراعية ملزمة بالإعلان مسبقا عن أسعار الأسمدة المعتمدة رسميا، مع تعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المدعم البالغ 4500 جنيه للطن، في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الطن في السوق الحر بين 22 و25 ألف جنيه، وأشارت إلى أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يتجاوز 45 مليار جنيه دعما للفلاحين خلال الموسم الشتوي رغم ارتفاع أسعار الغاز عالميا.

ربط الصرف بـ«كارت الفلاح» و«كارت ميزة» لمنع التجاوزات

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن صرف الأسمدة لا يتم إلا من خلال «كارت الفلاح» و«كارت ميزة»، محذرا من ترك البطاقات لدى موظفي الجمعيات، وكشف عن تحويل حالات إلى نيابة الأموال العامة بسبب مخالفات في الحصر الزراعي أو توزيع الأسمدة، مؤكدة أن اللجان المختصة تتخذ إجراءات فورية ضد أي تجاوز.

القضاء على تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء

وأشار علاء فاروق، وزير الزراعة إلى أن تشديد الرقابة على الحصر الزراعي ومراجعة البيانات المسجلة على «كارت الحيازة» ساعدا في إنهاء الممارسات القديمة التي كانت تسمح بتسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مما أدى إلى ضبط منظومة التوزيع وتحقيق عدالة في وصول الدعم.

حملات تفتيش على المبيدات غير السليمة

وفي ملف المبيدات الزراعية، كشفت الوزارة عن ضبط منتجات مخالفة في الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تداولها، مع استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع شرطة التموين والجهات الرقابية لمنع تداول مواد غير آمنة قد تضر بالمحاصيل أو بصحة المستهلك.

دعوة للاستفادة من الإرشاد الزراعي والمنصات الرقمية

ودعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام بالإرشاد الزراعي والتطبيقات الرقمية المعتمدة لضمان استخدام مبيدات آمنة، والاعتماد على التوصيات الفنية التي تسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج بشكل مستدام.

