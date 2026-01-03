قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبقوا في منازلكم .. محافظ حضرموت يوجه طلبا عاجلا للمواطنين
في ظروف غامضة ..مقتـ.ل عالم ذرة لبناني بـ فرنسا
ما فضائل قيام الليل في رجب؟.. 9 جوائز ربانية تجعلك لا تفوته ما تبقى
أحمد حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
حمزة الجمل: نتائج المجموعات لا تصنع بطلاً يحصد كأس الأمم الإفريقية
بحار مستدامة.. البيئة تطلق أولى حملات تنظيف جزر الإسكندرية
مشروبات شائعة ترفع خطر الفشل الكلوي… دراسة علمية تطلق تحذيرًا صريحًا
سعر الذهب اليوم 3-1-2026
احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة غربي مدينة رفح وشرق خان يونس
رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا
إبقوا في منازلكم .. محافظ حضرموت يوجه طلبا عاجلا للمواطنين

وجه محافظ حضرموت سالم الخنبشي طلبا عاجلا إلى قوات وعناصر الانتقالي للخروج من مدينة سيئون .

كما طلب محافظ حضرموت دعم قوات التحالف الجوية قبل الدخول سيئون في حال رفض "الانتقالي الخروج .


واشار محافظ حضرموت إلى أنه تم رصد كمائن للانتقالي داخل مدينة سيئون ، وكذلك تمترس وتموضع لقوات الانتقالي بالأعيان المدنية.

كما حث محافظ حضرموت من المدنيين البقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم .

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تمكنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، من السيطرة على مدينة القطن في محافظة حضرموت اليمنية؛ بعدما أحكمت قبضتها على عدة مناطق عسكرية ومدنية بمسافة تقدر بنحو 170 كم، على خطى "تحرير الإقليم الشرقي وإحلال قوات درع الوطن محل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.


وأضاف محافظ حضرموت أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء، وفقا لما أفادت به فضائية العربية.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن وطالبها بإخلاء مطار الريان.

