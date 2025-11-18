350 ألف طن أسمدة.. كيف تدعم وزارة الزراعة الفلاح المصري؟

تواصل وزارة الزراعة تعزيز جهودها لدعم الفلاح المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنمية القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته.

تسعى الوزارة إلى توفير كافة السبل لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، من خلال توفير الأسمدة المدعمة والمستلزمات الزراعية الأخرى بأسعار مناسبة للمزارعين، وكذلك تقديم الدعم الفني والإرشادي.

وفي هذا السياق، كشف وزير الزراعة، علاء فاروق، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تنفذها الوزارة لدعم الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية.

الأسمدة المدعمة: 350 ألف طن في الاحتياطي الحالي

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة تعمل على توفير كميات كبيرة من الأسمدة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مصر، حيث بلغ الاحتياطي الحالي من الأسمدة في الجمعيات الزراعية أكثر من 350 ألف طن، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الوزارة لتلبية احتياجات المزارعين.

وأوضح الوزير أن الأسمدة يتم صرفها من خلال "كارت الفلاح"، وهو النظام الذي تم تطويره لتسهيل وصول الدعم للمزارعين بشكل مباشر، وضمان توزيع الأسمدة بطريقة عادلة وشفافة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى ميكنة العمليات الزراعية، بدءًا من تجهيز الأرض باستخدام تقنيات الليزر، وصولاً إلى توفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية بشكل دوري ومنظم.

دعم الفلاحين: صرف الأسمدة بسعر مدعوم

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصةً في ما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تواصل دعم الفلاحين من خلال تثبيت سعر الأسمدة.

ويتم توريد الأسمدة لصغار المزارعين بنفس السعر المدعوم البالغ 4500 جنيه للطن، وهو السعر الذي يساهم في تخفيف العبء عن المزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل دعمًا يتجاوز 45 مليار جنيه لتوفير الأسمدة للمزارعين، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان استمرار زراعة الأراضي المصرية بكفاءة عالية.

كما أكد الوزير أن أي تلاعب في أسعار الأسمدة يتم تحويله فورًا إلى النيابة العامة، مع استمرار لجان وزارة الزراعة في المرور على الجمعيات الزراعية لضمان سلامة توزيع الأسمدة وعدم وجود أي مخالفات.

ميكنة الزراعة: بدء من تجهيز الأرض وصولاً إلى توفير الأسمدة

في خطوة هامة نحو تطوير القطاع الزراعي، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة جميع العمليات الزراعية. وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في تجهيز الأرض بالليزر، وهو ما يسهم في تحسين جودة الزراعة وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير أن الوزارة تكلف الجمعيات الزراعية بصرف شيكارة أسمدة لكل مزارع كمرحلة أولى، لضمان توفير السماد للمزارعين بشكل منتظم.

المبادرة الوطنية "ازرع": دعم صغار المزارعين

تعتبر مبادرة "ازرع" واحدة من أبرز المبادرات التي تطلقها وزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين. وتهدف المبادرة إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بأسعار مدعومة.

وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستفيدة من هذه المبادرة. هذا الدعم يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للفلاحين الصغار ويعزز قدرتهم على مواصلة عملهم في الزراعة.

مراكز الإرشاد الزراعي: توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات

من ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، توجد شبكة من 450 مركزًا للإرشاد الزراعي منتشرة في جميع المحافظات. هذه المراكز تهدف إلى تقديم الإرشاد الفني والعملي للمزارعين حول كيفية تحسين الإنتاج وزيادة العائدات الزراعية.

من خلال هذه المراكز، يتلقى الفلاحون النصائح اللازمة حول كيفية التعامل مع التحديات الزراعية مثل الأمراض والآفات، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة الحديثة التي تعزز الكفاءة.