2350 جنيها.. وزير الرزاعة: السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الجديد 2026 ارتفع بمقدار 150 جنيها

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، أن السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الجديد 2026 ارتفع بمقدار 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2350 جنيهًا، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تعليمات واضحة لكل المزارعين، وتم تعميم منشور على الجمعيات الزراعية بالأسعار المعلنة للأسمدة.

وكشف وزير الزراعة، عن وجود بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين والتي تخلفت عن أخذ محصول الطماطم، مما تسبب في خسائر كبيرة، مؤكدًا أن هذه الفترة معروفة بالتحديات المرتبطة بجمع المحاصيل.

ونوه وزير الزراعة، بأن زراعة البنجر تم تخفيضها هذا العام بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة والمحصول الكبير العام الماضي، مع الاستمرار في تنظيم ومتابعة عمليات الزراعة بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي.