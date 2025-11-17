وزير الزراعة: ندعم الأسمدة بأكثر من 45 مليار جنيه.. والاحتياطي الحالي أكثر من 350 ألف طن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن صرف الأسمدة يتم من خلال كارت الفلاح، موضحًا أن الاحتياطي الحالي من الأسمدة في جميع الجمعيات الزراعية يبلغ أكثر من 350 ألف طن.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تعمل على ميكنة عمليات الزراعة بداية من تجهيز الأرض بالليزر، مع تكليف الجمعيات الزراعية بصرف شيكارة أسمدة لكل مزارع كمرحلة أولى.

وأشار وزير الزراعة إلى وجود 450 مركز إرشاد زراعي في المحافظات لتقديم الإرشاد اللازم للمزارعين، مؤكدًا أن مبادرة "ازرع" تستهدف دعم صغار المزارعين، وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي من هم المستفيدون من الدعم.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة أخذ التقاوي من الجمعيات الزراعية أو الشركات المعتمدة من الوزارة، مع الحفاظ على سعر الأسمدة رغم ارتفاع أسعار الغاز، مؤكدًا استمرار توريد السماد لصغار المزارعين بنفس السعر البالغ 4500 جنيه، مضيفًا أن الدولة تدعم الأسمدة بأكثر من 45 مليار جنيه، وأن أي تلاعب في الأسعار يتم تحويله للنيابة العامة، مع استمرار لجان الوزارة في المرور على جميع الجمعيات الزراعية.