رئيس جامعة أسيوط يفتتح معمل زراعة الأنسجة النباتية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، معمل زراعة الأنسجة النباتية بالمعامل المركزية بكلية الزراعة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز بنيتها التحتية البحثية وتطوير خدماتها العلمية الداعمة للمجتمع.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية، والدكتور كرم عبد النعيم رئيس قسم الوراثة والمشرف العام على المعامل المركزية.

كما شهد الافتتاح حضور الدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جلال عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى أحمد المشرف العلمي على المعمل، والدكتور محمد عبد الكريم الأستاذ بقسم وقاية النبات، و رحاب عويضة أمين الكلية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

التوسع في المعامل المتقدمة وتزويدها بأحدث التقنيات

وأكد الدكتور المنشاوي أن إنشاء هذا المعمل المتخصص يأتي ضمن استراتيجية الجامعة للتوسع في المعامل المتقدمة وتزويدها بأحدث التقنيات، بما يعزز قدراتها البحثية ومواكبتها للتطورات العلمية في مجال التكنولوجيا الحيوية.

إنتاج نباتات عالية الجودة وخالية من الأمراض

وأضاف أن المعمل يمثل قيمة علمية وتنموية كبيرة من خلال إنتاج نباتات عالية الجودة وخالية من الأمراض، وإكثار الأنواع التي يصعب إكثارها بالطرق التقليدية، إضافة إلى النباتات الاقتصادية، مع إتاحة خدماته للباحثين داخل الجامعة وخارجها.

تنفيذ أبحاث تطبيقية تخدم القطاع الزراعي

من جانبه، أشار الدكتور عادل محمد محمود إلى أن افتتاح هذا المعمل يعد إضافة مهمة للبنية البحثية والتدريبية بالكلية، ويسهم في توفير بيئة علمية متقدمة تساعد الباحثين على تنفيذ أبحاث تطبيقية تخدم القطاع الزراعي. كما أوضح أن المعمل سيمنح طلاب البكالوريوس والدراسات العليا فرص تدريبية متميزة ترتقي بمهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل في مجالات الإنتاج النباتي والتقنيات الحيوية.

وأكد الدكتور كرم عبد النعيم أن المعمل تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسمح بتقديم حلول علمية متقدمة لإكثار النباتات الاقتصادية والطبية والعطرية. كما يقدم المعمل مجموعة من الخدمات تشمل: تنظيم دورات تدريبية متخصصة في زراعة الأنسجة، تدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا على جميع مراحل زراعة الأنسجة، دعم الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه في تنفيذ أبحاثهم، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمهتمين بهذا المجال.

وأشار إلى أن المعامل المركزية تشمل أيضًا: معمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل التحليلات الكيميائية، ومعمل فسيولوجيا النبات والحيوان الزراعي، ومعمل الميكروبيولوجيا التطبيقية، ووحدة الحقن المجهري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى أحمد أن المعمل يضم ثلاث غرف رئيسية مجهزة بأحدث الأجهزة، تشمل؛ غرفة إعداد البيئة: وتضم جهاز الأوتوكلاف، جهاز قياس PH، والزجاجيات اللازمة لتحضير البيئات الغذائية، وغرفة الزراعة: وتحتوي على كبائن الزراعة وأدوات نقل الأجزاء النباتية تحت ظروف معقمة، وحجرة التحضين: والمزودة بإضاءة ورطوبة مناسبة ورفوف توفر أفضل ظروف للنمو. وأضافت أن المعمل يضم عددًا من النباتات الاقتصادية المهمة مثل الموز، الدراجون فروت، الأناناس، إلى جانب نباتات الزينة والنباتات الطبية ذات الأهمية.