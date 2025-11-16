قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
محافظات

جامعة أسيوط تفتتح فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية "مفاهيم حضارية"

إيهاب عمر

افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الرابع عشر للدعوة الإسلامية، الذي تنظمه اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع الجامعة تحت عنوان "مفاهيم حضارية"، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وتستمر فعالياته حتى الخميس 20 نوفمبر داخل رحاب الجامعة.

الدين منبع الحضارة

وبدأت فعاليات الأسبوع بندوة افتتاحية بعنوان "الدين منبع الحضارة"، حاضر خلالها كلٌّ من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وأدارها الدكتور الحسيني حماد منسق عام المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط. 

العلاقة بين الدين وبناء الحضارات

وركزت الندوة على إبراز العلاقة بين الدين وبناء الحضارات، ودور القيم الدينية في تشكيل الهوية الإنسانية وتعزيز مسارات العلم والتنمية.

مساحة للحوار البنّاء بين العلماء والطلاب

أشاد الدكتور المنشاوي بما تحققه أسابيع الدعوة الإسلامية من أثر فكري وتربوي داخل الجامعة، مؤكّدًا أنها تمثل مساحة للحوار البنّاء بين العلماء والطلاب، وفرصة لتعميق فهم القيم الدينية في سياقها الحضاري والإنساني، وهو ما يتوافق مع رؤية الجامعة في بناء شخصية طلابها علميًا وأخلاقيًا.

ترسيخ الوعي الحضاري والأخلاقي

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الأسبوع الحالي تحت عنوان "مفاهيم حضارية" يمثل فرصة مهمة للتفاعل مع الشباب والإجابة على تساؤلاتهم الفكرية والروحية، وتعزيز فهمهم للقيم الدينية الأصيلة، مؤكّدًا أن الفعاليات تهدف إلى ترسيخ الوعي الحضاري والأخلاقي لدى الطلاب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعهم ووطنهم بعلمهم وأخلاقهم.

وشهدت الندوة حضور الدكتور حسن إبراهيم يحيي الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يوسف المنسي، والدكتور مصطفى الطحان عضوا اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إلى جانب جمع من علماء الأزهر الشريف، وقيادات وزارة الأوقاف، وعمداء وأساتذة جامعة أسيوط، ومستشاري رئيس الجامعة، وطلاب وطالبات جامعتي أسيوط والأزهر.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن فعاليات هذا الأسبوع الدعوي تجسد التعاون البنّاء بين جامعة أسيوط ومجمع البحوث الإسلامية، وتأتي متسقة مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بقضية بناء الإنسان باعتبارها المحور الرئيسي لمسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن استضافة الجامعة لهذا البرنامج يعكس دورها التنويري ومسؤوليتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال.

مفهوم التجديد في الدين

وخلال الندوة، قدّم الدكتور محمد عبد الدايم الجندي كلمة شكر لجامعة أسيوط على استضافتها لهذه الفعالية، مؤكدًا دورها في دعم الأنشطة الدعوية والفكرية التي تستهدف تعزيز الوعي والقيم الأصيلة لدى الطلاب. وتناول مفهوم التجديد في الدين، موضحًا أنه يقوم على إسقاط القواعد والأصول الصحيحة على متغيرات الواقع دون المساس بالثوابت، مشددًا على أن الدين والعلم جناحان متكاملان للحضارة. 

وأشار إلى أن القرآن الكريم وضع أسسًا منهجية للتأمل والملاحظة، ومنح العلماء مكانة رفيعة بوصفهم ورثة الأنبياء، وتناول نماذج من رواد التجديد مثل جلال الدين السيوطي وأعلام الحضارة الذين جمعوا بين العلوم الدينية والتجريبية مثل جعفر الصادق وابن سينا والخوارزمي، كما أوضح التحديات التي واجهت مسيرة التجديد ومحاولات المستشرقين التشويش عليها.

وتناول الدكتور محمد عبد المالك الخطيب دور العلم في نشأة الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن أول آية نزلت في القرآن الكريم "اقرأ" تؤكد مركزية العلم في بناء الحضارات، موضحًا أن النصوص القرآنية تزخر بمئات المشتقات المتعلقة بالعلم وتكريم العلماء، وأن البناء العلمي بجميع فروعه يمثل الأساس الذي تقوم عليه الحضارة.

كما أكد الدكتور حسن يحيى أن مشروع «منبر الوعي» يُعد مبادرة وطنية رائدة ينفذها مجمع البحوث الإسلامية عبر سلسلة أسابيع الدعوة التي تجوب الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن انطلاقتها الأولى كانت من جامعة أسيوط، موضحًا أن هذه الفعاليات تمثل حراكًا فكريًا يسعى لتعميق الهوية الوطنية والدينية وبناء وعي طلابي مستنير، وأن أسبوع الدعوة الحالي يستهدف بناء جسر تواصل مع الشباب وترسيخ قيم الإسلام الأصيلة ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

كما أوضح الدكتور الحسيني حماد أن الأسبوع الدعوي الرابع عشر يمثل امتدادًا لدور الأزهر الشريف في تعزيز وعي الشباب الجامعي وتقديم المفاهيم الصحيحة للدين، مؤكدًا أن الأسابيع الدعوية تعد منصة فكرية للحوار بين علماء الأزهر وشباب الجامعات حول قضايا الإنسان والمجتمع والحضارة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع برنامجًا متنوعًا يشمل سلسلة من الندوات يقدمها علماء الأزهر الشريف، حيث تُعقد غدًا الاثنين 17 نوفمبر ندوة بعنوان "القيم وأثرها في نمو الحضارات"، تليها الثلاثاء 18 نوفمبر ندوة "العلم قاطرة الحراك الحضاري"، ثم الأربعاء 19 نوفمبر ندوة "الحرية جوهر الحضارة"، وتختتم الفعالية الخميس 20 نوفمبر بندوة "حقوق الإنسان وأثرها في بناء الحضارة" التي تناقش أسس صون الكرامة الإنسانية في الشريعة الإسلامية.

أسيوط جامعة أسيوط مجمع البحوث الإسلامية مفاهيم حضارية شيخ الأزهر الشريف الدعوة الإسلامية علماء الأزهر

