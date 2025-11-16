أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتأثيره المجتمعي

تفقَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، منطقة وعظ أسيوط؛ للوقوف ميدانيًّا على مدى فاعليَّة البرامج الدعويَّة، وقياس أثرها في نَشْر قِيَم الاعتدال والوسطيَّة بين الشباب، مع دعم الوعَّاظ وتمكينهم مِنْ أداء دَورهم الدعوي بأعلى كفاءة.

وخلال جولته، اطَّلع الدكتور الجندي على مجموعة مِن تقارير أنشطة الوعظ الميدانيَّة والبرامج التثقيفيَّة والدورات التدريبيَّة واللقاءات التي تُنفَّذ في المساجد والمعاهد والمدارس ومراكز الشباب، مشدِّدًا على أهميَّة ترسيخ قِيَم الوسطيَّة ونَشْر الوعي الدِّيني الصحيح بما يتناسب مع متطلَّبات العصر.

كما ناقش الأمين العام مع الوعَّاظ أساليب التواصل مع الشباب وكيفيَّة استخدام الوسائل الحديثة والبرامج الميدانيَّة لتعزيز الرسائل الدِّينية والوعي الثقافي، مؤكِّدًا أنَّ نجاح الدعوة يكون في تأثيرها الفِعلي على الوعي والسلوك المجتمعي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة المتواصلة لمتابعة أداء الوعَّاظ، وتقديم الدَّعم لهم، وضمان وصول الرسائل الدعويَّة لجميع فئات المجتمع بأسلوب متوازن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُسهِمُ في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات المعاصرة.