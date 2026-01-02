إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان

اصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بطريق المجاورة 25 خلف ادارة الكهرباء بالعاشر بمحافظة الشرقية .

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بطريق المجاورة 25 خلف ادارة الكهرباء بالعاشر بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة.