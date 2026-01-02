7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقود النمو بمساهمة 6% في الناتج المحلي

منصة مصر الرقمية تقفز إلى 10.7 مليون مستخدم وتوسع غير مسبوق في الخدمات

مصر تتقدم 47 مركزًا عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025

75 ألف فرصة عمل جديدة بصناعة التعهيد

توطين صناعة الهواتف المحمولة باستثمارات 200 مليون دولار وإنتاج 10 ملايين جهاز

توسع شامل في البنية والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسرعات الإنترنت

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى آنٍ واحد. وجاء هذا التطور ثمرة التوسع فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبنى التكنولوجيات الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية. وأسهمت هذه الجهود فى التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة فى تطوير كافة قطاعات الدولة إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس تحولًا نوعيًا فى دور القطاع وتأثيره المباشر على تحقيق التنمية ودفع نمو الاقتصاد.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالى 2024/2025 ليواصل بذلك تصدره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا على مدار 8 أعوام بمعدلات نمو تتراوح بين 14%-16٪. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 6%.

ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار صعودا من 6.9 مليار دولار فى عام 2024، بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام، وتأتى هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتواصل فى صادرات خدمات التعهيد، حيث تضاعفت قيمة صادرات التعهيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى4.8 مليار دولار فى 2025 صعودا من 4.3 مليار دولار فى عام 2024 و2.4 مليار دولار فى عام 2022.

حافظت مصر على مكانتها متصدرة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى أفريقيا منذ عام 2022. وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية.

تقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر لتصل إلى المركز 22 عالميًا.

حققت مصر تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى وذلك منذ عام 2019.

التحول الرقمى

شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمة رقمية صعودا من 170 خدمة فى 2024، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم فى عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم فى عام 2025. كذلك ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة فى عام 2024. فضلا عن زيادة حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، كما تم زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.

تطوير النموذج التجريبى لتطبيق بطاقتى الرقمية والتى تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلى للمواطن إلكترونيًا وكذلك التوقيع الإلكترونى وذلك باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، تضمن الاعتماد القانونى الكامل دون الحاجة لحضور المواطن إلى المقرات الحكومية، فى نقلة هى الأولى من نوعها فى مصر.

إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى تشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجارى والتموين والإسكان. وجارى العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية الرقمية.

إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية والتى تضمنت استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتى الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة فى المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبى وأبو ظبى فى العنوان المحدد من قبل المواطن فى الإماراتين .

فى ضوء العمل على التوسع فى منهج الحكومة التشاركية الذى يعد ثمار المحول الحكومى؛ تم الربط الإلكترونى بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية وذلك بالتعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة. ونتيجة لهذا الربط لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية إلى المرور عند تجديد رخص المركبة شريطة أن يكون المواطن سدد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاح عليها خدمة سداد المخالفات وشهادة براءة الذمة.

إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية التى تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتى العدل والداخلية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطى وتطبيق التقاضى عن بُعد فى المحاكم الجنائية.

فى إطار العمل على الوصول الى عدالة مصر الرقمية، تم إطلاق عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل والتى من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتى من المزمع أن تقدم عدد من الخدمات من بينها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل.

إطلاق منصة "الخطاب الدينى"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى ضوء الجهود المبذولة للمساهمة فى تجديد أسس وركائز الخطاب الدينى، بأسلوب تفاعلى حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة.

إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة والذى يعد مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لنحو 2700 كتاب رقمى مجانى من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد مستخدمينه حتى الآن 4 الاف مستخدم.

بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد للخدمات" للدعم بدءا بالتموين فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والذى يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول رقمية ذات أثر

إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) التى ترتكز على 6 محاور وهم: أولا: محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى ، وثانيا: محور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات وتطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعى، وثالثا: محور البيانات المعنى بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعى، ورابعا: محور خاص بإتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالى السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، وخامسا: محور معنى بإنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، وسادسا: محور المهارات الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

قام مركز الابتكار التطبيقى بتطوير عدد من المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى شملت التالى:

إطلاق أول نظام فى مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع مؤسسة بهية. وباستخدام أحدث التقنيات، حيث يحلل النظام صور الثدى الشعاعية ويقدم تشخيصات أولية دقيقة، مما يحسن كفاءة الفحوصات الروتينية ويقلل من تكاليف العلاج ويعزز معدلات الشفاء. وقد تم تدريب محرك الذكاء الاصطناعى على مجموعة بيانات وطنية معتمدة تضم أكثر من 60,000 صورة من صور الثدى الشعاعية، وأظهر معدل دقة يبلغ حوالى 90٪، ويعمل النظام منذ أغسطس 2025 فى مستشفيات بهية فى الهرم والشيخ زايد.

إطلاق منظومة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية. حيث تضمنت المنظومة قدرات متقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعى للتعرف على الكلام لتحويل المرافعات الشفوية والأحكام القضائية وإفادات المتهمين إلى سجلات مكتوبة دقيقة، بدقة تزيد عن 96٪. ومن المقرر توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية.

بناء نظام لأتمتة إنتاج المحتوى الصوتى من خلال تحويل النص إلى كلام القائم على الذكاء الاصطناعى، واستخدامه من قبل بعض المؤسسات لتوليد محتوى الخدمة الصوتية، مثل المحتوى الصوتى لأنظمة IVR والمحتوى الصوتى للحملات الترويجية والاستطلاعات.

إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع المكتب الإقليمى لليونسكو فى مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين

توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة. وجاء توقيع هذه المذكرات خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي عقدت فى مصر.

افتتاح مقرات عدد من الشركات العاملة فى صناعة التعهيد ليرتفع عدد الشركات العاملة فى هذه الصناعة بمصر من 90 شركة عالمية ومحلية لديها 100 مركزا لتقديم خدمات التعهيد فى 2022 إلى أكثر من 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد فى 2025.

إطلاق مجموعة من الحزم التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التعهيد على الاستثمار والتوسع فى أعمالها داخل مصر وتتضمن هذه الحزم حوافز للتوظيف التى تُكافئ خلق فرص العمل الجديدة الموجهة للتصدير، وبرامج التدريب من أجل التوظيف لتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لاحتياجات الشركات، ومساحات مكتبية مدعومة ببنية تحتية وأسعار تنافسية، إلى جانب حوافز جذب العملاء الجدد من خلال الدعم الترويجى الدولى، فضلًا عن تسهيلات التأسيس سواء من خلال إقامة كيان مؤسسى فى مصر او إقامة شراكة مع شركاء محليين.

إطلاق برنامج ITIDA Gigs الذى يعد إحدى المبادرات البارزة التى أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الحر العالمى عبر تدريب عملى ومهارى متخصص. حيث أتم أكثر من 14 ألف متدرب من مختلف محافظات الجمهورية التدريب خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وتمكن أكثر من 7 آلاف متدرب من الحصول على فرص عمل حر عبر منصات العمل الحر، وتم تنفيذ 60% من هذه المشروعات بقيمة تجاوزت 265 ألف دولار، بينما لا تزال بقية المشروعات قيد التنفيذ.

توطين صناعة الإلكترونيات

فى إطار تنفيذ مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات؛ ارتفع عدد مصنعى أجهزة هواتف المحمول فى مصر بعد دخول 4 علامات تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى 15 علامة تجارية بسعة قصوى تبلغ حوالى 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات حوالى 200 مليون دولار.

مضاعفة عدد أجهزة هواتف المحمول المصنعة محلياً ثلاثة أضعاف خلال عام واحد صعودا من 3.3 مليون وحدة فى 2024 إلى أكثر من 10 مليون وحدة فى 2025 بقيمة مضافة محلية أكثر من 40%.

حقق قطاع تصميم الالكترونيات نموا بنسبة 15%. وزاد عدد الشركات المتخصصة فى هذه المجالات إلى 86 شركة محلية وعالمية. كما زاد عدد العاملين فى مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة إلى نحو 10 آلاف مهندس متخصص.

تم تدريب نحو 6400 متدرب فى مجال تصميم الإلكترونيات من خلال مجمعات إبداع الإلكترونيات ومعامل إبداع الإلكترونيات، وذلك بالإضافة الى تدريب نحو 1300 متدرب بالشراكة مع شركات عالمية.

تمكين 57 شركة ناشئة ودعم 100 مشروع تخرج وتمويل 5 مشروعات بحثية فى مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

زيادة عدد مصنعى كابلات الألياف الضوئية فى مصر بعد دخول علامة تجارية جديدة السوق المصرى خلال عام 2025 ليصل إلى أربع علامات تجارية عالمية ومحلية تقوم بتصنيع هذه الكابلات داخل السوق المصرى، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 4 ملايين كيلومتر سنويًا.

بناء القدرات الرقمية

تنفيذ منظومة لبناء القدرات فى كافة التخصصات التكنولوجية لمختلف المراحل العمرية من خلال برامج تعليمية متخصصة لما قبل الجامعى عبر مدارسWe للتكنولوجيا التطبيقية والجامعى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة الى مبادرات تدريبية يتم تقديمها بآليات متعددة منها التدريب المباشر وعبر منصات رقمية الأمر الذى أثمر عن تضاعف عدد المتدربين 200 ضعف خلال 7 أعوام ليصل إلى 500 ألف متدرب فى العام المالى الماضى ومن المستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى.

إطلاق المبادرة الرئاسية " الرواد الرقميون" وهى منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية. وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر) وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر) .

فى ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية:

تم تدريب 70 ألف متدرب من مبادرة براعم مصر الرقمية خلال العام التدريبى (24/25) والتى تستهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى من خلال برنامج أساسى لعدد 40 ألف متدرب بالإضافة إلى برنامج صيفى مكثف لعدد 30 ألف متدرب ليصل الإجمالى منذ بداية المبادرة 130 ألف طالب وطالبة من كافة المحافظات.

تدريب عدد 62 ألف متدرب من مبادرة أشبال مصر الرقمية خلال العام التدريبى (24/25) والتى تستهدف تطوير مهارات طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى من خلال برنامج أساسى لعدد 46 ألف متدرب بالإضافة إلى برنامج صيفى مكثف لعدد 16 ألف متدرب ليصل الإجمالى منذ بداية المبادرة إلى 112 ألف طالب / طالبة من كافة المحافظات.

تخريج 165 متدرب من مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

إطلاق دورتين جديدتين من مبادرة رواد مصر الرقمية التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، حيث التحق بالدورتين 23700 متدرب من طلاب الجامعات والخريجين.

جامعة مصر للمعلوماتية

تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية بكليات علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، بجانب أول دفعة من حملة الشهادات المزدوجة مع كبرى الجامعات الامريكية. كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم منهم اثنين مع جامعتين فرنسيتين هما "ايزار ديجتال" التى تعد الثانية عالميا فى مجال الألعاب الالكترونية و"سيزي" والتى تعد رقم 54 عالميا، بالإضافة إلى جامعة " لانكستر" البريطانية التى تأتى ضمن أفضل عشر جامعات بريطانية، وجامعة New College Lanarkshire بإسكتلندا. فضلا عن إطلاق كلية علوم الحاسب والمعلومات مسار "هندسة البرمجيات" كما أطلقت كلية الفنون الرقمية والتصميم برنامج "فنون الرسوم المتحركة"، وبرنامج التصميم الداخلى الرقمى. كذلك شاركت الجامعة فى برنامج للذكاء الاصطناعى الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات والذى يتضمن إقامة سلسلة من ورش العمل فى 12 دولة. وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل بعنوان "مقدمة فى الذكاء الاصطناعي".

معهد تكنولوجيا المعلومات

- قدم معهد تكنولوجيا المعلومات التدريب لأكثر من 35,400 طالب جامعى وخريج فى أكثر من 32 تخصصا مرتبطا بنحو 100 مسمى وظيفى، محققا معدل توظيف بلغ 85% من خريجيه، كما تعاون المعهد مع أكثر من 75 جامعة وكلية لبناء مسار متكامل لإعداد الكوادر الرقمية بما يتواكب مع التوجهات التكنولوجية العالمية ويلبى متطلبات سوق العمل المحلى. وأسهمت شراكاته مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة فى إثراء المحتوى التدريبى وتعزيز ارتباطه المباشر بسوق العمل.

- ارتفاع إجمالى عدد مستخدمى منصة مهارة-تك التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 700 ألف مستخدم حققوا ما يقرب من 2 مليون رحلة تعلم رقمية حيث تقدم المنصة برامجها التدريبية عبر 1700 ساعة تدريبية مسجلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية.

- تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، الأول من نوعه فى مصر والذى يستهدف صقل المهارات الرقمية للمتخصصين فى المجال القانونى. والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة "مهارة تك".

- تدشين أول معمل لشركة vector فى مصر والشرق الأوسط متخصص فى البرمجيات المدمجة، وذلك بالشراكة بين معهد تكنولوجيا المعلومات، وايتيدا، و Vector Informatik وSEITech Solutions ، لدعم البحث التطبيقى والتدريب المتقدم فى الأنظمة المدمجة، وبرمجيات السيارات، وتصميم الدوائر، وأمن الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء.

- توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة لتأهيل المجندين لسوق العمل من خلال الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تُقدم منحة تدريبية احترافية تُحتسب ضمن فترة التجنيد، فى برامج تدريبية متخصصة فى عدة مجالات من بينها تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية للشبكات، وأمن المعلومات، والألعاب الإلكترونية.

- وقع معهد تكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها كابجيمينى، مركز ابتكار ديلويت، وفودافون للحلول الذكية، وذلك لإطلاق أول برنامج تدريبى وطنى على منصة ServiceNow فى مصر.

المعهد القومى للاتصالات:

بلغ إجمالى عدد المستفيدين من مبادرات وبرامج المعهد المختلفة نحو 49,273 مستفيدًا، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتعليمية التى استهدفت الطلاب والخريجين، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والنشء والشباب. وضمت هذه المنظومة عددًا من المبادرات والبرامج القومية، من بينها أكاديمية المواهب المصرية، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومبادرة الرائدات الرقمية، وبرامج التوعية وبناء الوعى الرقمى، إلى جانب الدبلومات والدراسات العليا المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكذلك برامج متخصصة للأطفال والنشء والشباب، وعلى رأسها أكاديمية الأمن السيبرانى للنشء والشباب.

اضطلع المعهد بدور محورى فى تنفيذ برامج تأهيل الشباب، وفى مقدمتها برنامج شباب مصر الرقمية بمساريه (4 أشهر و6 أشهر)، وبرنامج التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد، وبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية، التى تستهدف دعم العمل الحر وريادة الأعمال الرقمية وربط الشباب بمتطلبات سوق العمل. كذلك استضاف المعهد أكاديميات عالمية معتمدة لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، من بينها AWS، Cisco، IBM، Huawei، Red Hat، VMware، Fortinet وAvaya.

اعتمد المعهد 6 تخصصات كدبلومات معادلة فى مجالات شبكات الاتصالات، والبنية التحتية التكنولوجية، والأمن السيبرانى، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعى.

حققت الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا إنجازًا متميزًا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، بما يعكس نجاح جهود المعهد فى إعداد الكوادر المصرية للمنافسة الدولية.

مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية

- افتتاح ثمانية فروع جديدة من مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2025/2026 بمحافظات مرسى مطروح، والفيوم، والمنوفية، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، وبنى سويف، وشمال سيناء ليصل بذلك عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة بكافة محافظات الجمهورية. وتقدم المدارس مناهج دراسية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيات فى مجالات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتم إضافة تخصصين جديدين وهما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " إتش بى - مصر" HP Egypt LLC بشأن تنفيذ البرنامج العالمى الخاص بأكاديمية إتش بى للابتكار والتعليم الرقمى HP IDEA فى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى جميع محافظات الجمهورية.

دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

التوسع فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز جديدة ليصل عددها إلى 24 مركزا فى 21 محافظة لتمكين الشباب والمبتكرين والمهنيين المستقلين ودعم منظومة ريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا. ولقد شملت أنشطة دعم الابتكار التكنولوجى ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز نموها عبر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية خلال عام 2025؛ بناء قدرات أكثر من 62 ألف متدرب، وتدريب 14368 شاب وشابة على مهارات العمل المستقل، وتقديم الدعم التقنى والفنى لنحو 7146 رائد أعمال و961 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الجهود عن توفير نحو 1240 فرصة عمل وتأسيس 132 شركة جديدة. كما تم توفير تمويلات بقيمة 47.92 مليون دولار لدعم نمو واستدامة هذه الشركات فى سوق تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.