فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه

واصل سعر الدولار فى الهبوط مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنحو 16 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم.



أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



صافي الاحتياطيات النقدية في مصر



وقد أعلن البنك المركزى المصرى من قبل إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025، بارتفاع قدره 145 مليون دولار.



تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر من عام 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).



