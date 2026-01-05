قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
اقتصاد

تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين

تراجع الدولار
أمل مجدى

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 يناير 2026، تراجع كبير في مستهل التعاملات الصباحية وبداية الأسبوع.

يتوقع خبراء الاقتصاد، أن يحقق الجنيه المصري مكاسب خلال عام 2026،وقد سجل  الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2025، أبرزها صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ مستوى قياسيًا عند 50.215 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها الدولية ودعم استقرار العملة.

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 5-1-2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفق آخر تحديث.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 47.599 جنيه للشراء و47.699 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.


وفي كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.560 جنيه للشراء و47.660 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنوك HSBC وقناة السويس وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي مستوى 47.550 جنيه للشراء و47.650 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المركزي


وحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.
وفي بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، تراوح سعر الدولار بين 47.520 و47.530 جنيه للشراء، مقابل 47.620 و47.630 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 47.510 جنيه للشراء و47.610 جنيه للبيع، وانخفض في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 
 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.599 جنيه للشراء، و47.699 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.
بنك HSBC: بلغ 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.
‏QNB الأهلي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 47.534 جنيه للشراء، و47.663 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.530 جنيه للشراء، و47.630 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني NBK: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 47.500 جنيه للشراء، و47.600 جنيه للبيع.
 

الدولار تراجع الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

الدكتور أحمد زايد

مليون جنيه قيمة جائزة مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تقرير يرصد تواصل حركة الشاحنات الإغاثية لمساعدة غزة

المساعدات الإنسانية

استمرار حركة الشاحنات الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

