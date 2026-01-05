سعر الدولار اليوم الاثنين 5-1-2025

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 5-1-2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وفق آخر تحديث.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 47.599 جنيه للشراء و47.699 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة اليوم.

وفي كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 47.560 جنيه للشراء و47.660 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وقناة السويس وQNB الأهلي والبنك العقاري المصري العربي مستوى 47.550 جنيه للشراء و47.650 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 47.534 جنيه للشراء و47.663 جنيه للبيع.

وفي بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، تراوح سعر الدولار بين 47.520 و47.530 جنيه للشراء، مقابل 47.620 و47.630 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية 47.510 جنيه للشراء و47.610 جنيه للبيع، وانخفض في البنك المصري الخليجي إلى 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.599 جنيه للشراء، و47.699 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 47.560 جنيه للشراء، و47.660 جنيه للبيع.

بنك HSBC: بلغ 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 47.550 جنيه للشراء، و47.650 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 47.534 جنيه للشراء، و47.663 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.530 جنيه للشراء، و47.630 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 47.520 جنيه للشراء، و47.620 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.510 جنيه للشراء، و47.610 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 47.500 جنيه للشراء، و47.600 جنيه للبيع.