اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات

آية الجارحي

سعر الدولار اليوم الأحد بختام التعاملات شهد حالة من الاستقرار في أول تعاملات البنوك عقب إجازة استمرت ثلاثة أيام.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري ضمن نشرته الخدمية، أسعار الدولار مساء اليوم، الأحد 4-1-2025.

وتحرك سعر الدولار بين 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.67 و47.55  جنيه للشراء و47.77، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.67  جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  ميد بنك 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  

سعر الدولار في بنك مصر 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 47.64 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك فيصل 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي    47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي   47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الاهلي المصري بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم سعر الدولار في البنوك

