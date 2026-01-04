قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا، ترقبا لاحتمالات صعود الأسعار عالميًا، في أعقاب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الضربات الأمريكية على فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات على فنزويلا أمس السبت، تزامنًا مع تطورات سياسية متسارعة، ما عزز حالة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين إلى متابعة تحركات الذهب عن كثب.

وفي هذا السياق، أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأيام الأولى من عام 2026.

 أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاحد  4 يناير  2025، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4332 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5049 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6731 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.120 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.


 

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الاحد بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب الجنيه الذهب

طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

