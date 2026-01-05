اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة

علق اتحاد الكرة المصري عن مباراة منتخب مصر المرتقبة ضد بنين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمـــرة

موعد مباراة منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه بنين اليوم على ملعب أدرار ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق مباراة مصر ضد بنين اليوم الاثنين في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3.



تنقل مباراة مصر وبنين بشكل مباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، وذلك من خلال:

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2