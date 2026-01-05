الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن التطورات الميدانية في السودان تشهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مع بروز ما وصفه بـ"حرب المسيرات"، خاصة في مدينة مروي شمال البلاد.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن سربًا من الطائرات المسيّرة حاول استهداف قاعدة الفرقة العسكرية وقاعدة مروي الجوية، إضافة إلى سد ومطار مروي، إلا أن القوات التابعة للفرقة تمكنت من التصدي لهذه المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرًا إلى أن الأوضاع عادت إلى الهدوء النسبي عقب هذه المحاولات.

وأضاف أن تحركات عسكرية متزامنة تجري غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث تنفذ القوات المسلحة عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، لافتا إلى أن الجيش السوداني استعاد خلال الفترة الماضية عددًا من المواقع والمناطق في ولايتي شمال وجنوب كردفان، ما يرجح، بحسب مصادر ميدانية، احتمالية تنفيذ هجوم واسع خلال الساعات القادمة على مواقع تتواجد فيها قوات الدعم السريع.