السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور

أفادت مصادر طبية في السودان ، بمقتل 114 شخصا في أسبوع واحد في هجمات متفرقة شهدها إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك مع احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك، بحسب وكالة فرانس برس.





وقال مصدر طبي، في مستشفى الزرق بشمال دارفور، إن «51 مدنيا قتلوا في قصف بمسيرات تابعة للجيش على منطقة الزرق وما حولها» السبت.

وفي سياق آخر، صرح مصدر طبي في المستشفى المحلي بكرنوي، على بعد 100 كيلومترا غرب الزرق «قُتل 63 من المدنيين وجرح 57، خلال الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع في المناطق حول كرنوي» خلال خمسة أيام الأسبوع الماضي.