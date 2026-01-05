أردوغان: تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وأوضح الرئيس التركي، أنه يمكن لتركيا تقديم الدعم لمراقبة أي وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا مواعيد نهائية للاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لكننا سنتوصل إليه في وقت قريب.

كما صرح ترامب بأنه لا يصدق وقوع الضربة الأوكرانية المزعومة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، كما ادعت روسيا.



قال ترامب للصحفيين يوم الأحد على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة من فلوريدا: "لا أعتقد أن تلك الضربة قد وقعت. هناك شيء ما حدث في مكان قريب، لكنه لا علاقة له بهذا الأمر".



وكانت موسكو قد اتهمت كييف بمحاولة ضرب مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود شمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا والدول الغربية الرواية الروسية لمحاولة الضربة المزعومة.



كما قالت روسيا أن أوكرانيا تستهدف موسكو يوميا بمسيرات منذ بداية العام.



