أردوغان: تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن أردوغان، أن تركيا لا تزال مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أردوغان أنه يمكن لتركيا تقديم الدعم لمراقبة أي وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت أو دمرت 41 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال ثلاث ساعات فقط، في ثمانية مناطق روسية مختلفة، وجاء ذلك وفق بيان الوزارة، الذي أوردته وكالة «تاس»، موضحًا أن الاعتراضات وقعت بين الساعة 8:00 مساءً و11:00 مساءً بتوقيت موسكو (5:00 – 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش).





وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية تمكنت من تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية ذات الأجنحة الثابتة في مناطق متعددة، شملت 14 طائرة فوق منطقة كورسك، و7 فوق منطقة موسكو، بما فيها طائرتان كانتا في طريقهما إلى العاصمة، و6 فوق منطقة ريازان، و4 فوق منطقة بيلجورود.



وأضافت الوزارة أن الاعتراضات شملت أيضًا مركبات جوية أوكرانية في مناطق ليبيتسك وتفير وفورونيج، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب دائم للتصدي لأي تهديدات جوية محتملة من الجانب الأوكراني.

