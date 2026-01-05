جماهير المغرب تحلم بتحقيق كأس الأمم الأفريقة بعد 50 سنة من آخر بطولة

أكد المحلل الرياضي عمر سرحان، أن الجماهير المغربية تضع ضغط كبير على اللاعبين من أجل حصد بطولة الأمم الأفريقية المقامة على أرض المغرب.

وأضاف المحلل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الجماهير منتظرة الفوز بالبطولة، وهذا له تأثير على اللاعبين، وهناك حالة من تراجع المستوى، وأن الجميع في المغرب يتحدث عن أن المنتخب قادر على حصد أي بطولة يدخل فيها.

وأوضح أن منتخب المغرب يمر بظرف غير طبيعية، بسبب الضغط الجماهيري، وأن هذا ظهر من تصريحات المدير الفني للمغرب عندما قال إننا نلعب مع منتخبات كبيرة بالبطولة، وعلينا أن نكون منتخب متواضع، وأن جميع المنتخبات تعلب في البطولة لحصد اللقب.

وأشار إلى أن اللقب الوحيد والأخير للمغرب كان منذ 50 عام، وذلك في عام 76، وأن المغرب لم تحصد بطولة الأمم الأفريقية منذ هذا التوقيت.

وأوضح أن منتخب المغرب يمتلك نجوم كبار وعليهم مسؤلية من قبل الجماهير، وأن الجميع يلعب الآن من أجل حصد البطولة، وأن آخر مباراة للمغرب كانت سببا في قلق الجماهير.