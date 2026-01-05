قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إبراهيم دياز يصنع التاريخ.. أول مغربي يسجل في 4 مباريات متتالية بأمم أفريقيا .. ويقود أسود الأطلس للثمانية الكبار

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

واصل منتخب المغرب مسيرته القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة على أرضه بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على منتخب تنزانيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ليؤكد أسود الأطلس أحقيتهم بالترشح للمنافسة على اللقب القاري.

وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله بالعاصمة الرباط وسط حضور جماهيري كبير دعم المنتخب المغربي منذ الدقيقة الأولى في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي والانضباط الدفاعي من جانب المنتخب التنزاني الذي اعتمد على التكتل واللعب على المرتدات.

هدف قاتل

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعدما استغل هجمة منظمة ترجمها بلمسة حاسمة داخل منطقة الجزاء ليمنح منتخب بلاده الأفضلية ويكسر صمود الدفاع التنزاني.

الهدف لم يكن مجرد بطاقة عبور للدور التالي بل حمل في طياته إنجازًا تاريخيًا جديدًا باسم دياز الذي واصل تألقه اللافت في البطولة القارية.

رقم غير مسبوق

بهذا الهدف أصبح إبراهيم دياز أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يسجل في أربع مباريات متتالية ببطولة كأس الأمم الأفريقية في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات أسود الأطلس في البطولة.

وسبق لدياز أن هز شباك منتخبات جزر القمر ومالي وزامبيا خلال مرحلة المجموعات من النسخة الحالية قبل أن يواصل سلسلة التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي أمام تنزانيا ليؤكد قيمته كأحد أهم مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب الوطني.

دياز يدخل نادي الكبار

كما رفع دياز رصيده إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة ليصبح ثاني لاعب مغربي يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية بعد يوسف مختاري الذي سجل أربعة أهداف في نسخة 2004.

وإلى جانب ذلك انفرد نجم ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2025 متقدمًا بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه ليعزز حظوظه في المنافسة على لقب هداف البطولة.

طموح متصاعد

وعلى المستوى الجماعي عكس أداء المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا واضحًا حيث نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب مع الحفاظ على التوازن الدفاعي وعدم الانسياق وراء الاندفاع الهجومي المبالغ فيه وهو ما يعكس تطور شخصية الفريق في الأدوار الإقصائية.

وأكد أسود الأطلس من خلال هذا الفوز أنهم لا يعتمدون فقط على المهارات الفردية بل على منظومة جماعية متماسكة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

وبات إبراهيم دياز رمزًا لطموحات الجماهير المغربية في هذه النسخة حيث يجمع بين الحسم والالتزام التكتيكي ويقدم إضافة حقيقية للفريق في الثلث الهجومي ليُثبت أن رهانه على تمثيل المغرب كان قرارا صائبا على جميع المستويات.

ومع اقتراب الأدوار الحاسمة يبدو أن المغرب يمتلك كل المقومات لمواصلة المشوار بثقة في ظل تألق نجمه الأول ودعم جماهيري لا يتوقف وحلم مشروع بالذهاب بعيدًا في بطولة تُقام على أرضه وبين جماهيره.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب منتخب تنزانيا إبراهيم دياز ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الزمالك

4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

ترشيحاتنا

منتخب نيجيريا

تفوق نيجيري كاسح في تاريخ المواجهات أمام موزمبيق قبل صدام ثمن النهائي الأفريقي

منتخب نيجيريا

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد