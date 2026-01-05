قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
مدرب الكاميرون: تخطينا جنوب أفريقيا بالروح.. والمغرب المرشح الأوفر حظًا

مدرب الكاميرون
مدرب الكاميرون
إسراء أشرف

أعرب ديفيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن سعادته بتأهل “الأسود غير المروضة” إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب الفوز الصعب على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، في مواجهة ثمن النهائي التي أقيمت مساء أمس، الأحد.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الكاميروني موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة تجمع أحد عمالقة القارة بصاحب الأرض والجمهور.

وفي تصريحاته الصحفية عقب اللقاء، أوضح باجو أن فريقه نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعتمد فقط على الاستحواذ، بل على الفاعلية أمام المرمى، وهو ما افتقده منتخب جنوب أفريقيا خلال مجريات الشوط الأول.

وأضاف مدرب الكاميرون أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح ويتعامل مع التحديات بروح جماعية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان حجر الأساس منذ توليه المسؤولية، وأن الفريق بأكمله هو النجم الحقيقي.

وشدد باجو على أن لاعبيه عانوا خلال المباراة، لكنهم أظهروا قوة ذهنية كبيرة، لافتًا إلى أن الانتصارات الكبرى تحتاج إلى تركيز ذهني عالٍ إلى جانب الجوانب الفنية.

وعن المواجهة المقبلة أمام المغرب، أقر المدير الفني بصعوبة اللقاء، معتبرًا “أسود الأطلس” المرشح الأبرز في ظل الدعم الجماهيري الكبير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الكاميرون ستدخل المباراة معتمدة على نقاط قوتها.

وفي ختام تصريحاته، حرص باجو على تهنئة لاعبيه، مثمنًا التزامهم الكامل بالتعليمات وتنفيذهم المطلوب داخل أرض الملعب.

ديفيد باجو مدرب الكاميرون الكاميرون أمم أفريقيا المغرب منتخب المغرب

