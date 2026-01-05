مدرب الكاميرون: تخطينا جنوب أفريقيا بالروح.. والمغرب المرشح الأوفر حظًا

أعرب ديفيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن سعادته بتأهل “الأسود غير المروضة” إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب الفوز الصعب على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، في مواجهة ثمن النهائي التي أقيمت مساء أمس، الأحد.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب الكاميروني موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة تجمع أحد عمالقة القارة بصاحب الأرض والجمهور.

وفي تصريحاته الصحفية عقب اللقاء، أوضح باجو أن فريقه نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعتمد فقط على الاستحواذ، بل على الفاعلية أمام المرمى، وهو ما افتقده منتخب جنوب أفريقيا خلال مجريات الشوط الأول.

وأضاف مدرب الكاميرون أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح ويتعامل مع التحديات بروح جماعية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان حجر الأساس منذ توليه المسؤولية، وأن الفريق بأكمله هو النجم الحقيقي.

وشدد باجو على أن لاعبيه عانوا خلال المباراة، لكنهم أظهروا قوة ذهنية كبيرة، لافتًا إلى أن الانتصارات الكبرى تحتاج إلى تركيز ذهني عالٍ إلى جانب الجوانب الفنية.

وعن المواجهة المقبلة أمام المغرب، أقر المدير الفني بصعوبة اللقاء، معتبرًا “أسود الأطلس” المرشح الأبرز في ظل الدعم الجماهيري الكبير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الكاميرون ستدخل المباراة معتمدة على نقاط قوتها.

وفي ختام تصريحاته، حرص باجو على تهنئة لاعبيه، مثمنًا التزامهم الكامل بالتعليمات وتنفيذهم المطلوب داخل أرض الملعب.