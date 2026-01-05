قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
أخبار البلد

الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحباً بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

كما شدد السيد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة. ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلى السيد الرئيس مؤكداً حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة. وفي ذات السياق، ثمن السيد الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.

السيسي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية مصر السعودية مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

