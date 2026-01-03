قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أعلي سعر دولار أمام الجنيه؛ استقراراً في بداية تداولات اليوم  السبت الموافق 3-1-2026 بدون أي تغيير .

أكبر سعر دولار اليوم

وجاء أكبر  سعر دولار مقابل الجنيه حوالى 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع

الين يقفز والدولار يصعد

بنوك تبيع الدولار بسعر أغلى

وتضمن أعلي سعر الدولار أمام الجنيه داخل أحد البنوك الخاصة وهو بنوك  “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي،الأهلي المصري”.

استمرار الاستقرار 

ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم وذلك لليوم الرابع على التوالي.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء التعاملات مساء الأربعاء الماضي في البنوك بسبب بدء السنة المالية في الجهاز المصرفي؛ فقد ثبتت التداولات لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية.

الدولار

تعطل العمل في البنوك

وتعطلت أعمال البنوك المصرية لمدة 3 أيام على الأقل بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية المحددة اليوم الجمعة وحتي مساء غداً السبت.

تحركات الدولار

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش منذ الأربعاء الماضي داخل البنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع

أقل دولار

وصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في مصر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، نكست،البركة، أبوظبي التجاري”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و 47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي،الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي”

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي،الأهلي المصري”.

سعر الدولار

تخفيض الفائدة

كشف البنك المركزي المصري عن أن قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساسية جاء مناسبًا لتوجهات السياسيات النقدية في مصر وبناء على توقعات المخاطر المحيطة بمعدل التضخم .

أكد تقرير البنك المركزي المصري تعليقًا على اجتماع لجنة السيات النقدية الأخير ؛ أن اللجنة رأت في قرارها أن التخفيض يرسخ لتوقعات التضخم ودعم مساره النزولي، مؤكدا أن لجنة السياسيات النقدية مستمرة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

شدد البنك المركزي على أن لجنة السياسيات النقدية تواصل  متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الاسعار.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر توجيه معدلات التضخم السنوية نحو مستهدف 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، بحيث تصل بمعدل 2% زيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان.

وكانت لجنة السياسيات النقدية أعلنت تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مقدار 1% للمرة السادسة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الإيداع 20% والاقتراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك اللمركزي المصري نحو 20.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لعائدي الإئتمان والخصم 20.5% لكل منهما.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد