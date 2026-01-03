المشدد لشقيقين وتغريمهما 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل متهم 50 ألف جنيه، على شقيقين، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "أحمد.م.ح"، 46 سنة، بدون عمل، مقيم عزبة عثمان، قسم أول شبرا الخيمة، و"حسن.م.ح"، 51 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات العنوان، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 14978 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3281 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في يومٍ سابق على تاريخ تحرير المحضر، وبدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا من مادة الإندازول كربوكساميد، وذلك بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا