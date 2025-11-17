قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تعلن موعد بدء الموسم التصديري الجديد لمحصول البرتقال المصري

البرتقال
البرتقال
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد  2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر  المقبل.


يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو متابعة موقف الصادرات المصرية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه من المقرر أن يتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في المقيل، للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 15 ديسمبر، لافتا إلى أن تلك المواعيد هي التي تم التوافق عليها، بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال اجتماع لجنة الموالح، الذي عقد بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نتائج تقييم الموسم التصديرى المنتهى مع عرض لأهم الآفات الحجرية الغير موجودة بمصر على الموالح للعمل على رفع الوعى لدى المصدرين بخطورة تلك الآفات، مشيرا إلى أنه تم تصدير  أكثر من مليون و 990 ألف طن من الموالح الموسم الماضى.

وأعلن المنسي استعداد الحجر الزراعى لبدء الموسم عن طريق استكمال سلسلة التدريبات لفاحصى الحجر الزراعى ضمن مشروع (EU ZIRA3A) الممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من للتنمية (AICS)بمشاركة مركز القاهرة مركز القاهرة لقياسات التنمية CDB والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري، وتحسين أداء فاحصيه، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية ورصد المبيدات، مشيرا إلى أنه تم على مدار يومين تدريب 48 مهندسًا ومهندسة من مفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءتهم في تطبيق أحدث المعايير الدولية الخاصة بالفحص الظاهري وسحب العينات وضمان جودة الصادرات الزراعية وتضمن التدريب نظم التكويد والتتبع، الآفات الحجرية غير الموجودة في مص،الأساليب العلمية للفحص وأخذ العينات ،-معايير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).-متطلبات الالتزام بمعايير Global G.A.P..

وأشار إلى أنه قد اختتم التدريب النظرى بزيارة إلى أحد المزراع ومحطات التعبئة للتدريب العملى بحضور أحد الخبراء الدوليين من دول الاتحاد الأوروبى حول أفضل الممارسات الأوروبية في الفحص البصري وضمان الجودة من المزرعة حتى التصدير، بالتطبيق العملي في الحقل على إجراءات الفحص وسحب العينات.

الزراعة البرتقال البرتقال المصري الموسم التصديري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة: ندعم الأسمدة بأكثر من 45 مليار جنيه.. والاحتياطي الحالي أكثر من 350 ألف طن

انتخابات

عماد الدين حسين: المرحلة الأولى قد تشهد إعادة في 50% من الدوائر الفردية

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي: سرقة الإخوان الإرهابية أموال تبرعات غزة لم يدهشني

بالصور

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد