"الزراعة" تعلن موعد بدء الموسم التصديري الجديد لمحصول البرتقال المصري

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد 2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.



يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو متابعة موقف الصادرات المصرية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه من المقرر أن يتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في المقيل، للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 15 ديسمبر، لافتا إلى أن تلك المواعيد هي التي تم التوافق عليها، بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال اجتماع لجنة الموالح، الذي عقد بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نتائج تقييم الموسم التصديرى المنتهى مع عرض لأهم الآفات الحجرية الغير موجودة بمصر على الموالح للعمل على رفع الوعى لدى المصدرين بخطورة تلك الآفات، مشيرا إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و 990 ألف طن من الموالح الموسم الماضى.

وأعلن المنسي استعداد الحجر الزراعى لبدء الموسم عن طريق استكمال سلسلة التدريبات لفاحصى الحجر الزراعى ضمن مشروع (EU ZIRA3A) الممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من للتنمية (AICS)بمشاركة مركز القاهرة مركز القاهرة لقياسات التنمية CDB والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري، وتحسين أداء فاحصيه، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية ورصد المبيدات، مشيرا إلى أنه تم على مدار يومين تدريب 48 مهندسًا ومهندسة من مفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءتهم في تطبيق أحدث المعايير الدولية الخاصة بالفحص الظاهري وسحب العينات وضمان جودة الصادرات الزراعية وتضمن التدريب نظم التكويد والتتبع، الآفات الحجرية غير الموجودة في مص،الأساليب العلمية للفحص وأخذ العينات ،-معايير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).-متطلبات الالتزام بمعايير Global G.A.P..

وأشار إلى أنه قد اختتم التدريب النظرى بزيارة إلى أحد المزراع ومحطات التعبئة للتدريب العملى بحضور أحد الخبراء الدوليين من دول الاتحاد الأوروبى حول أفضل الممارسات الأوروبية في الفحص البصري وضمان الجودة من المزرعة حتى التصدير، بالتطبيق العملي في الحقل على إجراءات الفحص وسحب العينات.