قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
دعاء البرد الشديد.. كلمات لا ترد في هذا الطقس القارس
هل يجوز للزوجة عمل سحر محبة للزوج؟.. الإفتاء تحذر من مصيبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلكترونية أم ورقية؟| كيف يؤدي طلاب الأول والثاني الثانوي امتحانات نصف العام؟

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على التابلت ، وأسئلة مقالية بنسبة 15% ورقيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم إعداد 3 نماذج مختلفة للامتحان بوزن نسبي واحد طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

الامتحانات إلكترونية لهؤلاء الطلاب 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، يعد الامتحان الالكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب ولا يتم اللجوء للامتحان الورقي إلا بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ( مع تحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائيي التطوير التكنولوجي ) لضمان حق الطالب

الامتحانات ورقية لهؤلاء الطلاب 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، تعقد امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً لطلبة ( المنازل - الخدمات - المدارس الخاصة ) ، على أن يكون الامتحان الورقي هو نفس الامتحان الالكتروني

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي تعقد لطلاب الدمج ورقياً  ، بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى عقد امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، على فترتين طبقا لظروف كل مديرية ( الصف الأول فترة والصف الثاني فترة)

وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس ، بضرورة الإلتزام بتحديث أجهزة التابلت التأكد من صلاحية الشبكات والمنظومة ، مؤكدةً انه في حال وجود أي اعطال يتم الرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي لتلافي أي ملاحظات

امتحانات نصف العام 2026 الأول والثاني الثانوي الثانوي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

إضرام النار في صورة قاسم سليماني

مظاهرات إيران.. إضرام النار في صورة قاسم سليماني بمدينة أصفهان | شاهد

حريق بمدينة دنفر الأمريكية

حريق يلتهم مجمعا سكنيا بـ دنفر الأمريكية ويجبر السكان على إخلاء المنازل

تركيا

تركيا تتحرك نحو الصومال.. إرسال أول سفينة تنقيب في فبراير المقبل

بالصور

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد