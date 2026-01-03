إلكترونية أم ورقية؟| كيف يؤدي طلاب الأول والثاني الثانوي امتحانات نصف العام؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على التابلت ، وأسئلة مقالية بنسبة 15% ورقيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم إعداد 3 نماذج مختلفة للامتحان بوزن نسبي واحد طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

الامتحانات إلكترونية لهؤلاء الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، يعد الامتحان الالكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب ولا يتم اللجوء للامتحان الورقي إلا بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ( مع تحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائيي التطوير التكنولوجي ) لضمان حق الطالب

الامتحانات ورقية لهؤلاء الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم ، تعقد امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً لطلبة ( المنازل - الخدمات - المدارس الخاصة ) ، على أن يكون الامتحان الورقي هو نفس الامتحان الالكتروني

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي تعقد لطلاب الدمج ورقياً ، بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى عقد امتحانات نصف العام 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي ، على فترتين طبقا لظروف كل مديرية ( الصف الأول فترة والصف الثاني فترة)

وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس ، بضرورة الإلتزام بتحديث أجهزة التابلت التأكد من صلاحية الشبكات والمنظومة ، مؤكدةً انه في حال وجود أي اعطال يتم الرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي لتلافي أي ملاحظات