الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت، الكبدة الإسكندراني من أشهر الأكلات السريعة في مصر، ويحبها الكبار والصغار بطعمها المميز، حار و بهارات سر الطعم.

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

معظم الأشخاص يفضلون شرائها من المحلات، لكن مع الطريقة الصحيحة يمكنك تحضيرها في البيت بطعم يشبه المحلات تمامًا، وبمكونات صحية وآمنة.

المكونات تكفي أسرة 3–4 أفراد

  • 500 جرام كبدة بلدي مقطعة شرائح رفيعة
  • 2 فلفل أخضر حار مقطع شرائح رفيعة
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة شرائح
  • 3 فصوص ثوم مهروس
  • 1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
  • 1/2 ملعقة صغيرة كمون
  • 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل أحمر مطحون
  • عصير ليمونة صغيرة
  • 2–3 ملاعق زيت نباتي
  • خبز بلدي للتقديم اختياري

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

 كبدة اسكندراني 
  • اغسلي الكبدة جيدًا بالماء والملح لإزالة أي دم أو رائحة قوية.
  • قطعيها شرائح رفيعة حتى تنضج بسرعة وتحتفظ بعصارتها.
  • في وعاء، ضعي الكبدة وأضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكزبرة، الكمون، البابريكا وعصير الليمون.
  • قلّبي جيدًا حتى تتغطى الكبدة بالتتبيلة واتركيها 10–15 دقيقة.
  •  هذه الخطوة مهمة جدًا لطعم يشبه المحلات.
  • سخني مقلاة على نار متوسطة مع ملعقتين زيت.
  • أضيفي البصل والفلفل وقلبي حتى يذبلوا قليلًا، حوالي 3–4 دقائق.
  • هذا يعطي الكبدة نكهة غنية ويقلل من رائحتها القوية.
  • طهي الكبدة
  • أضيفي الكبدة المتبلة على المقلاة وحركي باستمرار على نار عالية لمدة 5–7 دقائق.
  • لا تتركي الكبدة لفترة طويلة حتى لا تصبح قاسية.
  • إذا أحببتِ الطعم الحار، أضيفي الفلفل الحار مع الكبدة.

 اللمسات الأخيرة

  • أضيفي الثوم المهروس قبل دقيقة من رفع الكبدة عن النار.
  • تذوقي وأضيفي الملح أو الفلفل حسب الرغبة.
  •  التقديم
  • قدمي الكبدة ساخنة مع الخبز البلدي أو الرغيف، ويمكن تقديمها مع الطحينة أو سلطة طازجة حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة رشة ليمون على الوجه لمذاق أشد تشابهًا مع المحلات.

نصائح للحصول على طعم المحلات

 كبدة اسكندراني 
  • السر في التتبيلة: عصير الليمون والفلفل الحار يعطي نكهة مميزة.
  • نار عالية: الكبدة تحتاج حرارة عالية لتكتسب اللون الذهبي بدون فقد العصارة.
  • لا تفرطي في الطهي: الكبدة المطهية أكثر من 7–8 دقائق تصبح قاسية.
  • البصل والفلفل: تحميرهم قبل الكبدة يعطي نكهة غنية تشبه المحلات.
  • اختيار الكبدة الطازجة: طعمها أفضل ورائحتها أقل حدة.

تحذيرات صحية

  • لا تتركي الكبدة نيئة لفترة طويلة عند درجة حرارة الغرفة لتجنب نمو البكتيريا.
  • غسلي الكبدة جيدًا قبل الطهي لإزالة الدم والرواسب.
  • لا تفرطي في الزيت لتجنب زيادة السعرات الحرارية.
كبدة اسكندراني طريقة عمل كبدة اسكندراني طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت نصائح للحصول على طعم المحلات

