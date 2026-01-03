أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

يعاني كثير من الأشخاص، خاصة النساء، من مشكلة الانتفاخ وغازات البطن بشكل متكرر، وهي من أكثر الشكاوى المزعجة التي تؤثر على الراحة اليومية والثقة بالنفس.

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أطباء يحذرون

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، المشكلة هى أن السبب في أغلب الأحيان لا يكون مرضيًا، بل ناتجًا عن أطعمة نتناولها يوميًا دون الانتباه لتأثيرها على الجهاز الهضمي

البقوليات غير المنقوعة

الفول، العدس، الحمص، والفاصوليا من الأطعمة الصحية، لكنها تحتوي على سكريات معقدة يصعب هضمها، عدم نقع البقوليات جيدًا قبل الطهي يؤدي إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن، خاصة لدى أصحاب القولون الحساس.

2. الخبز الأبيض والمخبوزات

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر تسبب تخمرًا داخل المعدة، ما ينتج عنه غازات وانتفاخ ملحوظ. كما تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتزيد من الشعور بعدم الراحة بعد الأكل.

3.المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات التي تدخل مباشرة إلى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تمدد المعدة والشعور بالانتفاخ. الإفراط في تناولها يزيد من حدة المشكلة، خاصة بعد الوجبات.

4. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل المعدة والأمعاء. كما تسبب شعورًا بالثقل وعدم الارتياح، وقد تؤدي إلى تهيج القولون عند البعض.

5. منتجات الألبان

بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز دون علمهم، ما يجعل تناول اللبن، الجبنة، أو القشطة سببًا مباشرًا للانتفاخ والغازات. تكرار الأعراض بعد تناول منتجات الألبان مؤشر يستدعي الانتباه.

6. تناول الطعام بسرعة

الأكل بسرعة يؤدي إلى ابتلاع كميات من الهواء، ما يسبب تراكم الغازات داخل البطن. كما يمنع المضغ الجيد للطعام، ويجعل عملية الهضم أكثر صعوبة.

7. العلكة والمحليات الصناعية

مضغ العلكة لفترات طويلة يؤدي إلى دخول الهواء إلى المعدة، بينما تسبب المحليات الصناعية تخمرًا داخل الأمعاء، ما يزيد من الانتفاخ والغازات.

متى تصبح الغازات مشكلة صحية؟

إذا كانت الغازات مصحوبة بآلام شديدة، فقدان وزن غير مبرر، أو تغير في حركة الأمعاء لفترة طويلة، فيجب استشارة الطبيب، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص.

نصائح للتقليل من الانتفاخ

نقع البقوليات جيدًا قبل الطهي

استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة

التقليل من المشروبات الغازية

تناول الطعام ببطء

تجربة بدائل خالية من اللاكتوز

الانتباه لنوعية الطعام وطريقة تناوله يساعد بشكل كبير في تقليل مشكلة الانتفاخ وغازات البطن، ويمنحك شعورًا أفضل بالراحة والصحة العامة.