قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المصريين في سجون ليبيا
رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات محافظة الأقصر.. اليوم
هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟.. بدأت أمس فانتبه لـ10 حقائق
أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل
موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
أسعار ومواصفات جيلي سيتي راي 2026 في السعودية
ما حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص، خاصة النساء، من مشكلة الانتفاخ وغازات البطن بشكل متكرر، وهي من أكثر الشكاوى المزعجة التي تؤثر على الراحة اليومية والثقة بالنفس. 

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أطباء يحذرون

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، المشكلة هى أن السبب في أغلب الأحيان لا يكون مرضيًا، بل ناتجًا عن أطعمة نتناولها يوميًا دون الانتباه لتأثيرها على الجهاز الهضمي

  1. البقوليات غير المنقوعة

الفول، العدس، الحمص، والفاصوليا من الأطعمة الصحية، لكنها تحتوي على سكريات معقدة يصعب هضمها، عدم نقع البقوليات جيدًا قبل الطهي يؤدي إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن، خاصة لدى أصحاب القولون الحساس.

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أطباء يحذرون

2. الخبز الأبيض والمخبوزات

الخبز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر تسبب تخمرًا داخل المعدة، ما ينتج عنه غازات وانتفاخ ملحوظ. كما تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتزيد من الشعور بعدم الراحة بعد الأكل.

3.المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات التي تدخل مباشرة إلى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تمدد المعدة والشعور بالانتفاخ. الإفراط في تناولها يزيد من حدة المشكلة، خاصة بعد الوجبات.

4. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل المعدة والأمعاء. كما تسبب شعورًا بالثقل وعدم الارتياح، وقد تؤدي إلى تهيج القولون عند البعض.

5. منتجات الألبان

بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز دون علمهم، ما يجعل تناول اللبن، الجبنة، أو القشطة سببًا مباشرًا للانتفاخ والغازات. تكرار الأعراض بعد تناول منتجات الألبان مؤشر يستدعي الانتباه.

6. تناول الطعام بسرعة

الأكل بسرعة يؤدي إلى ابتلاع كميات من الهواء، ما يسبب تراكم الغازات داخل البطن. كما يمنع المضغ الجيد للطعام، ويجعل عملية الهضم أكثر صعوبة.

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أطباء يحذرون

7. العلكة والمحليات الصناعية

مضغ العلكة لفترات طويلة يؤدي إلى دخول الهواء إلى المعدة، بينما تسبب المحليات الصناعية تخمرًا داخل الأمعاء، ما يزيد من الانتفاخ والغازات.

متى تصبح الغازات مشكلة صحية؟

إذا كانت الغازات مصحوبة بآلام شديدة، فقدان وزن غير مبرر، أو تغير في حركة الأمعاء لفترة طويلة، فيجب استشارة الطبيب، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص.

نصائح للتقليل من الانتفاخ

  • نقع البقوليات جيدًا قبل الطهي
  • استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة
  • التقليل من المشروبات الغازية
  • تناول الطعام ببطء
  • تجربة بدائل خالية من اللاكتوز

الانتباه لنوعية الطعام وطريقة تناوله يساعد بشكل كبير في تقليل مشكلة الانتفاخ وغازات البطن، ويمنحك شعورًا أفضل بالراحة والصحة العامة.

الانتفاخ غازات البطن أطعمة تزيد الانتفاخ أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن أطباء يحذرون متى تصبح الغازات مشكلة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

وفاة السباح جون ماجد

«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

ترشيحاتنا

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

وجبات غنية بالبروتين

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

زبادي منزلي

تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

بالصور

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد