إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

إجازة رسمية
إجازة رسمية
رشا عوني

مع الاحتفال بـ أول يوم رمضان غداً الخميس ، توقع الكثير أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية باعتباره نهاية الأسبوع، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، والتساؤل عن : هل الخميس أول يوم رمضان إجازة؟، وهو السؤال الذي لاقى اهتمام الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب بالتزامن مع بدء شهر رمضان2026.

هل اول يوم رمضان اجازة رسمية؟

لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بأن يكون أول يوم رمضان إجازة رسمية، ولم يتم صدور أية بيانات رسمية من وزارة العمل أو البنوك أو الوزراء تفيد بأن غداً الخميس إجازة رسمية في أول أيام شهر رمضان، وهو يعد يوم عمل طبيعي في القطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات والبنوك.

هل أول يوم رمضان إجازة رسمية للبنوك والموظفين والمدارس؟.. اعرف الحقيقة

هل غداً الخميس إجازة للطلاب؟

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يوم الخميس أول يوم رمضان.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف.

الإجازات الرسمية في رمضان 2026.. هل يحصل الموظفون على أيام غير العطلات الأسبوعية؟ - الوطن

انتظام الدراسة في رمضان

وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدةً أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

هل توجد إجازة رسمية في رمضان2026؟ 

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية، فلا يضم شهر رمضان2026 أي إجازات رسمية، سوى العطلات الأسبوعية لموظفي القطاع الحكومي والخاص والمدارس والبنوك، لكن لا يوجد أي مناسبة خلال الشهر الكريم لها إجازة رسمية خاصة. 

موعد إجازة عيد الفطر2026

وبذلك تعتبر إجازة عيد الفطر2026 هي أول إجازة رسمية مقبلة من الآن، وستبدأ إجازة عيد الفطر في 21 مارس المقبل.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، حيث تنطلق صلاة العيد وتبدأ مظاهر الاحتفال والزيارات العائلية والفعاليات الترفيهية.

تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك 2026 في مصر

من المتوقع أن تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد التأكد من رؤية هلال شهر شوال، وعادةً ما تتراوح مدة الإجازة بين 3 و5 أيام، مع إمكانية مدها في حال تزامنها مع عطلات رسمية أخرى، مما يمنح المواطنين وقتًا أطول لقضاء العيد مع العائلة.

الإجازات الرسمية 2026

جاءت الإجازات المقررة للعام الجديد على النحو التالي:

  1. 7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.
  2. 25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
  3. 20 – 22 مارس (الجمعة–الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).
  4. 13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.
  5. 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.
  6. 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.
  7. 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.
  8. 27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
  9. 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
  10. 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.
  11. 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.
  12. 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.
  13. 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).
