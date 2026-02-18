الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

مع الاحتفال بـ أول يوم رمضان غداً الخميس ، توقع الكثير أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية باعتباره نهاية الأسبوع، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، والتساؤل عن : هل الخميس أول يوم رمضان إجازة ؟، وهو السؤال الذي لاقى اهتمام الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب بالتزامن مع بدء شهر رمضان2026.

هل اول يوم رمضان اجازة رسمية؟

لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بأن يكون أول يوم رمضان إجازة رسمية، ولم يتم صدور أية بيانات رسمية من وزارة العمل أو البنوك أو الوزراء تفيد بأن غداً الخميس إجازة رسمية في أول أيام شهر رمضان، وهو يعد يوم عمل طبيعي في القطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات والبنوك.

هل غداً الخميس إجازة للطلاب؟

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يوم الخميس أول يوم رمضان.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف.

انتظام الدراسة في رمضان

وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدةً أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

هل توجد إجازة رسمية في رمضان2026؟

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية، فلا يضم شهر رمضان2026 أي إجازات رسمية، سوى العطلات الأسبوعية لموظفي القطاع الحكومي والخاص والمدارس والبنوك، لكن لا يوجد أي مناسبة خلال الشهر الكريم لها إجازة رسمية خاصة.

موعد إجازة عيد الفطر2026

وبذلك تعتبر إجازة عيد الفطر2026 هي أول إجازة رسمية مقبلة من الآن، وستبدأ إجازة عيد الفطر في 21 مارس المقبل.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، حيث تنطلق صلاة العيد وتبدأ مظاهر الاحتفال والزيارات العائلية والفعاليات الترفيهية.

تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك 2026 في مصر

من المتوقع أن تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بعد التأكد من رؤية هلال شهر شوال، وعادةً ما تتراوح مدة الإجازة بين 3 و5 أيام، مع إمكانية مدها في حال تزامنها مع عطلات رسمية أخرى، مما يمنح المواطنين وقتًا أطول لقضاء العيد مع العائلة.

الإجازات الرسمية 2026

