نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
رياضة

المجبري: مواجهة مالي لا تحتمل أخطاء وتونس أمام اختبار مصيري بـ أمم أفريقيا

حمزة شعيب

يدخل المنتخب التونسي اختبارًا حاسمًا أمام نظيره المالي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وسط إدراك كامل لأهمية المرحلة وصعوبة الحسابات، خاصة مع انطلاق الأدوار الإقصائية التي لا تعترف بالأخطاء.

وأكد حنبعل المجبري، لاعب وسط نسور قرطاج، أن مرحلة خروج المغلوب تمثل البداية الفعلية للبطولة، مشيرًا إلى أن التأهل من دور المجموعات كان خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لتحقيق الطموحات، في ظل ضرورة مواصلة المشوار والتركيز في كل مباراة.

وأوضح المجبري أن المنتخب مطالب بتقديم أداء أفضل مقارنة بالمواجهة السابقة، لا سيما أمام منتخب قوي ومنظم مثل مالي، مشددًا على أن أي تعثر في هذه المرحلة يعني مغادرة البطولة مبكرًا، وهو ما يفرض أعلى درجات التركيز والانضباط.

وأشار لاعب بيرنلي إلى أن النجاح في مثل هذه المواجهات لا يعتمد على الجهد الفردي، بل على العمل الجماعي والالتزام الخططي طوال زمن المباراة، مؤكدًا سعيه لتقديم الإضافة المطلوبة داخل الملعب ومساعدة زملائه على تحقيق الهدف المنشود.

وتطرق المجبري إلى ذكريات المواجهة الشهيرة أمام مالي في نسخة 2022، مازحًا بقوله: «نتمنى ألا تنتهي المباراة في الدقيقة 85»، في إشارة إلى الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها تلك المباراة، والتي لا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

وفي ختام تصريحاته، وجّه لاعب وسط المنتخب رسالة إلى الجماهير التونسية، طالبها خلالها بمواصلة الدعم والمؤازرة في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الالتفاف حول الفريق قد يكون مفتاح العبور إلى الأدوار المتقدمة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي مع منتخب مالي مساء غدٍ السبت 3 يناير 2026، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس.

حنبعل المجبري منتخب تونس منتخب مالي المنتخب التونسي كأس أمم إفريقيا

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

محافظة الوادي الجديد

بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

