رياضة

العين يهزم الشارقة ويواصل صدارة الدوري الإماراتي

العين الإماراتي والشارقة
العين الإماراتي والشارقة
حمزة شعيب

عزّز فريق العين موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه الشارقة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهد الشوط الأول تكافؤًا بين الفريقين، مع إهدار عدد من الفرص أمام المرميين، لينتهي بدون أهداف، قبل أن ينجح العين في حسم المواجهة خلال الشوط الثاني، عندما سجل حسين رحيمي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

وتلقى العين ضربة بطرد لاعبه محمد عباس في الدقيقة 79، إلا أن الفريق نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، حقق النصر فوزًا خارج أرضه على بني ياس بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي النصر جوناثان سانتوس ورامون ميريز في الدقيقتين 18 و31، بينما أحرز سافيور جودوين هدف بني ياس في الدقيقة 25. 

وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء لبني ياس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، إضافة إلى طرد ليونيل وامبا في الدقيقة 53. ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي بني ياس عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما فاز الوصل على ضيفه الوحدة بهدف نظيف، أحرزه براهيان بالاسيوس في الدقيقة 84، ليرفع الوصل رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع الوحدة صاحب المركز الثاني، مع أفضلية الأهداف للأخير.

وفي مباراة أخرى، واصل الظفرة عروضه القوية وحقق فوزًا مثيرًا على خورفكان بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الظفرة عبد الله الرفيعي ومحمد الخلوي وريان يسلم، بينما أحرز أحمد عبد الله جشك ولورينسي رودريجيز هدفي خورفكان. وبهذه النتيجة، رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

العين الشارقة الدوري الإماراتي

