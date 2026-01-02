دي زيربي يدافع عن أوباميانج: سعيد ببقائه.. وانتقادات الجابون لا تعنينا

تحدث الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي مارسيليا الفرنسي، عن موقفه من الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في ظل الجدل الدائر حول مستواه عقب مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد دي زيربي أن أوباميانج كان في حالة فنية جيدة قبل انطلاق البطولة القارية، مشيرًا إلى أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب مع منتخب الجابون خلال المنافسات التي أُقيمت في المغرب، إلا أنه شدد على أهمية وجود اللاعب داخل صفوف مارسيليا.

وأوضح مدرب مارسيليا أن النادي لم يوجه أي انتقادات لأوباميانج، مضيفًا: «إذا لم يرغبوا به هناك، فأنا سعيد جدًا ببقائه معنا هنا»، في إشارة إلى ثقته الكاملة في قدرات اللاعب وخبراته.

واختتم دي زيربي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتقادات التي طالت أوباميانج جاءت من داخل الجابون فقط، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمارسيليا لا يحمل اللاعب مسؤولية ما حدث، ويواصل دعمه له خلال المرحلة المقبلة.