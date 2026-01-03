قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
دعاء البرد الشديد.. كلمات لا ترد في هذا الطقس القارس
هل يجوز للزوجة عمل سحر محبة للزوج؟.. الإفتاء تحذر من مصيبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 3 يناير 2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم السبت 3 يناير 2026، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير طوال اليوم؛ للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة؛ لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما يرصده موقع “صدى البلد” لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:49 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:59 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:49 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:20 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:52 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:01 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:50 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:09 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:32 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:26 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:59 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:05 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:52 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:34 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:49 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:44 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:04 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:34 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:47 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:41 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:00 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:42 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:54 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:08 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:37 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:51 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:32 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:54 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:37 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:10 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:15 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 3:02 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:21 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:45 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:06 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:38 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:47 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة الهيئة المصرية العامة للمساحة جمهورية مصر العربية أوقات الصلوات المكتوبة مواعيد الصلاة في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

محمية نبق بشرم الشيخ

زيادة رسوم المحميات تشعل الجدل بجنوب سيناء.. ومطالبات بإعادة النظر

فريق مستشفى أبوتشت المركزى

مستشفى أبوتشت بقنا ينقذ مريضة تعانى من مشيمة متقدمة ونزيف شديد

انتخابات مجلس النواب

بعد قرار الإدارية العليا .. اليوم بدء جولة الحسم في 3 دوائر بانتخابات مجلس النواب بأسيوط

بالصور

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد