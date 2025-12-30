قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
أخبار البلد

10 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر2025


مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:18 ص
- موعد صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد صلاة العصر 2:46 م
-  موعد صلاة المغرب 5:05 م
- موعد صلاة العشاء 6:28 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:25 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:03 ص
-  موعد صلاة العصر 2:49 م
-  موعد صلاة المغرب 5:07 م
-  موعد صلاة العشاء 6:31 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:15 ص
- موعد صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:41 م
- موعد صلاة المغرب 5:00 م
- موعد صلاة العشاء 6:23 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:03 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:45 ص
-  موعد صلاة العصر 2:39 م
- وقت صلاة المغرب 4:58 م
- وقت صلاة العشاء 6:19 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:03 ص
- موعد صلاة الظهر 11:51 ص
-  موعد صلاة العصر 2:51 م
- موعد صلاة المغرب 5:11 م
- موعد صلاة العشاء 6:30 م

