بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:48 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:48 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:01 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:17 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:49 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:56 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:44 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:03 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:22 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:56 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:00 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:03 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:28 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:01 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:31 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:44 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:57 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:00 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:31 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:42 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:35 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:54 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:15 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:47 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:50 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:36 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:54 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:09 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:39 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:48 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:07 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:28 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:34 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:49 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:04 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:00 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:28 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:48 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:48 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:08 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:33 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:07 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:11 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 2:56 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:14 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:38 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:02 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:34 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:42 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:31 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:50 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:12 م

