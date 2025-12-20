قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان العصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم 20 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
شيماء جمال

موعد أذان العصر.. يبحث عنه الكثير لحرصهم على أداء الصلاة على وقتها لانها من أحب الأعمال إلى الله، لذلك سوف نستعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 فى عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:١٣ ص
 

الشروق

٦:٤٦ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٣ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٠ م
 

صلاة المَغرب    

٤:٥٩ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٢ م
 


مواقيت الصلاة فى الإسكندريةصلاة الفجْر    

٥:٢٠ ص
 

الشروق    

٦:٥٤ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٨ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٤ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٢ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٦ م
 

مواقيت الصلاة فى الجيزة
 

صلاة الفجْر    

٥:١٥ ص
 

الشروق    

٦:٤٨ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٤ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤١ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٠ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٢٣ م
 

مواعيد الصلاة في الغردقة

صلاة الفجر

 4:59 ص

صلاة الشروق

6:29 ص

صلاة الظهر

11:42 ص

صلاة العصر

2:36 م

صلاة المغرب

 4:55 م

صلاة العشاء

6:16 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

 صلاة الفجر

 4:58 ص

صلاة الشروق

 6:29 ص

 صلاة الظهر

 11:40 ص

صلاة العصر

2:33 م

صلاة المغرب

 4:52 م

صلاة العشاء:

6:13 م

مواعيد الصلاة في الاسماعيلية

صلاة الفجر

5:10 ص

صلاة الشروق

6:44 ص

صلاة الظهر

11:49 ص

صلاة العصر

2:35 م

صلاة المغرب

4:54 م

صلاة العشاء

 6:17 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

صلاة الفجر

 5:07 ص

صلاة الشروق

 6:37 ص 

صلاة الظهر 

11:51 ص

صلاة العصر: 

2:46 م

صلاة المغرب 

5:05 م

صلاة العشاء 

6:25 م

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟

ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان سنة مستحبة لما روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، فإن من صلى صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذه رواية الترمذي، والحديث صحيح كما ذكر الألباني.

وجاء أنه بالنسبة لرفع الصوت بها فقد ذكر بعض أهل العلم أنه مكروه، حيث إن الصَّلَاةُ عَلَيْهِ هِيَ دُعَاءٌ مِنْ الْأَدْعِيَةِ، إلى أن قال: وَالسُّنَّةُ فِي الدُّعَاءِ كُلِّهِ الْمُخَافَتَةُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَبَبٌ يُشْرَعُ لَهُ الْجَهْرُ ثم قال بعد سرد الأدلة على ما ذكر وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ، مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ.

 فَكُلُّهُمْ يَأْمُرُونَ الْعَبْدَ إذَا دَعَا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا يَدْعُو، لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الدُّعَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ، كَالصَّلَاةِ التَّامَّةِ، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، أَوْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، حَتَّى عَقِيبَ التَّلْبِيَةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ عَقِيبَ ذَلِكَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَدْعُو سِرًّا، وَكَذَلِكَ بَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ إذَا ذَكَرَ اللَّهَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ وَإِنْ جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لَا يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَوْ اقْتَصَ

