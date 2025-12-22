قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 22-12-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الاثنين الموافق 22-12-2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:00 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:28 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:47ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:47 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:06 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:25 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

متحف الاسكندرية

متحف الاسكندرية ينظم محاضرة عن تاريخ صناعة الورق في مصر والصين

الدكتور عمرو زكريا

تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو: 20 عاما من قيادة جهود الإنذار بالتسونامي والتأهب الساحلي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد