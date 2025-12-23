قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر في محافظات ومدن مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:15 ص
- موعد صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد صلاة العصر 2:42 م
-  موعد صلاة المغرب 5:00 م
- موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:22 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:59 ص
-  موعد صلاة العصر 2:45 م
-  موعد صلاة المغرب 5:03 م
-  موعد صلاة العشاء 6:27 م
 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:12 ص
- موعد صلاة الظهر 11:50 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:37 م
- موعد صلاة المغرب 4:55 م
- موعد صلاة العشاء 6:19 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:00 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:42 ص
-  موعد صلاة العصر 2:34 م
- وقت صلاة المغرب 4:53 م
- وقت صلاة العشاء 6:15 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:00 ص
- موعد صلاة الظهر 11:47 ص
-  موعد صلاة العصر 2:47 م
- موعد صلاة المغرب 5:07 م
- موعد صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد اذان المغرب افضل دعاء في شهر رجب دعاء بعد الصلاة

