ماذا قال النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة؟.. مكافآت ربانية

يجهل عدد كبير عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة فهي من الأعمال العظيمة التي حثّ عليها الشرع الشريف، لما تحمله من أجر كبير وفضل عظيم، كما أن الوقت بين الأذان والإقامة يُعد من أفضل استجابة الدعاء، وفي السطور التالية نتعرف على أحاديث النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا.

ماذا قال النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة؟

بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة حيث يُستحب في ذلك الوقت الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي.

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف حثّ المسلمين على التبكير إلى المساجد وانتظار الصلاة، واغتنام الوقت الواقع بين الأذان والإقامة في أداء السنن والنوافل، والإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير.

فضل التبكير في الذهاب للمساجد

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا…» الحديث المتفق عليه، والذي يدل على عِظم أجر المبادرة إلى الصلاة والتبكير إليها.

فضل التبكير في الذهاب للمساجد وانتظار الصلاة

وأوضح الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري أن معنى التهجير يشمل المسارعة إلى الصلوات قبل دخول أوقاتها، لتحصيل فضل الانتظار قبل الصلاة.

واستدلت دار الإفتاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة…»، الذي رواه الإمام مسلم، مبينة أن انتظار الصلاة يُعد عبادة يُكتب للعبد فيها أجر الصلاة، وتدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة.

وأشار الإمام زين الدين العراقي إلى استحباب انتظار الصلاة في المسجد، مؤكدًا أن المسلم يظل في حكم المصلي ما دام منتظرًا لإقامة الصلاة.