ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
ماذا قال النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة؟.. مكافآت ربانية

أحمد سعيد

يجهل عدد كبير عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة فهي من الأعمال العظيمة التي حثّ عليها الشرع الشريف، لما تحمله من أجر كبير وفضل عظيم، كما أن الوقت بين الأذان والإقامة يُعد من أفضل استجابة الدعاء، وفي السطور التالية نتعرف على أحاديث النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا.

ماذا قال النبي عن فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة؟

بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل التبكير في الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة حيث يُستحب في ذلك الوقت الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي. 

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف حثّ المسلمين على التبكير إلى المساجد وانتظار الصلاة، واغتنام الوقت الواقع بين الأذان والإقامة في أداء السنن والنوافل، والإكثار من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير.

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا…» الحديث المتفق عليه، والذي يدل على عِظم أجر المبادرة إلى الصلاة والتبكير إليها.

وأوضح الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري أن معنى التهجير يشمل المسارعة إلى الصلوات قبل دخول أوقاتها، لتحصيل فضل الانتظار قبل الصلاة.

واستدلت دار الإفتاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة…»، الذي رواه الإمام مسلم، مبينة أن انتظار الصلاة يُعد عبادة يُكتب للعبد فيها أجر الصلاة، وتدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة.

وأشار الإمام زين الدين العراقي إلى استحباب انتظار الصلاة في المسجد، مؤكدًا أن المسلم يظل في حكم المصلي ما دام منتظرًا لإقامة الصلاة.

فضل التبكير في الذهاب للمساجد الذهاب إلى المساجد الذهاب للمساجد وانتظار الصلاة فضل التبكير في الذهاب للمساجد وانتظار الصلاة ماذا قال النبي عن فضل التبكير في الذهاب للمساجد انتظار الصلاة الصلاة فضل الذهاب للمسجد مبكرا وانتظار الصلاة فضل الذهاب للمسجد مبكرا النبي

