حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول في سؤالها: «عندي واحدة صاحبتي خلعت سنانها، ووشها بقى فيه فراغ وخلل بسبب خلع الأسنان، وهي حابة تعمل عملية حقن فيللر أو البوتكس، علشان تملى وشها، فهل الحقن ده يُعد من عمليات التجميل اللي بتغيّر في خلق الله، ولا يُعد عملية علاجية؟ وهل ده حلال ولا حرام؟.

حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا السؤال مهم جدًا ويهم عددًا كبيرًا من الناس، لأنه يوضح الفارق بين ما هو جائز شرعًا وما هو غير جائز في عمليات التجميل، مؤكدًا أن تغيير خلق الله المحرّم هو الخروج عن المقاييس الأصلية والطبيعية التي خلق الله الإنسان عليها دون وجود حاجة أو سبب علاجي.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحالة التي وردت في السؤال تُعد من باب «العيب الحادث»، أي تشوه طرأ على الإنسان لسبب خارجي، وهو خلع الأسنان وما ترتب عليه من تغير في شكل الوجه، موضحًا أن التدخل الطبي هنا يهدف إلى علاج هذا التشوه وإزالة العيب، وإعادة الوجه إلى هيئته الطبيعية التي كان عليها قبل حدوث هذا الخلل.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الإجراءات لا يُعد تغييرًا لخلق الله، وإنما هو إزالة لضرر وتشوه طارئ، وهو أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يدخل في باب العلاج والتداوي، وليس في باب التجميل المحرّم.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين التجميل التحسيني الذي لا حاجة له، وبين التجميل العلاجي الذي يهدف إلى إزالة عيب أو ضرر، موضحًا أن الحالة المذكورة تدخل في النوع الثاني، وهو الجائز شرعًا.