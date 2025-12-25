مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 ديسمبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من السعودية بشأن اليمن || تفاصيل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 25 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم 

⁠⁠⁠⁠مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:16 ص
- موعد صلاة الظهر 11:55 ص
-  موعد صلاة العصر 2:43 م
-  موعد صلاة المغرب 5:02 م
- موعد صلاة العشاء 6:25 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:23 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:00 ص
-  موعد صلاة العصر 2:46 م
-  موعد صلاة المغرب 5:04 م
-  موعد صلاة العشاء 6:28 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:13 ص
- موعد صلاة الظهر 11:51 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:38 م
- موعد صلاة المغرب 4:56 م
- موعد صلاة العشاء 6:20 م
 

مواقيت الصلاة 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 5:01 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:43 ص
-  موعد صلاة العصر 2:36 م
- وقت صلاة المغرب 4:54 م
- وقت صلاة العشاء 6:16 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:01 ص
- موعد صلاة الظهر 11:48 ص
-  موعد صلاة العصر 2:48 م
- موعد صلاة المغرب 5:08 م
- موعد صلاة العشاء 6:27 م


مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:40 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:59 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد صلاة الفجر: 5:05 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:49 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:45 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 5:05 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:25 مساءً.



 

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد اذان المغرب دعاء بعد الصلاة

