قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 30-12-2025

مواقيت الصلاة في أسوان
مواقيت الصلاة في أسوان
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 30-12-2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:02 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:30 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 2:50 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:10 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 6:28 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة
هل تشعر برعشة يد مفاجئة

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد