البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق اليوم الخميس 30-10-2025.



وقالت مراسلة القناة ماهياب مختار، إن الفاكهة الشتوية تقوي المناعة ومفيدة للجسم، وهناك أنواع كثيرة تكون في الشتاء عن الصيف.

وكشف صاحب محل فاكهة عن أن سعر البرتقال بـ 35 جنيها، اليوسفي بـ 55 جنيها، والرمان بـ 35 جنيهاالفراولة بـ 30 جنيها، والموز بـ 40 جنيها، والتفاح المستورد من 110 جنيهات، والجوافة بـ 25 جنيها، والتفاح الأحمر بـ 65 جنيها.



