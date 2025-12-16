الدقهلية: ضبط 9 أطنان و870 كجم سلع مجهولة المصدر وتحرير 90 مخالفة

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

وأسفرت الحملات، وعلى مدار اليوم بجميع الإدارات التموينية، عن تحرير 90 مخالفة تموينية في مجال المخابز، وذلك تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية.

كما واصلت المديرية حملاتها المكثفة على الأسواق مساءاً، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، أسفرت عن التحفظ على كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، شملت: 5 أطنان دواجن وأجزاء دواجن، 400 كجم لحوم بقري، 270 كجم لحوم ضاني (أضلاع)، 70 كرتونة بطاطس مجمدة بإجمالي نحو 900 كجم، 100 كرتونة جبنة موتزاريلا بإجمالي طن و200 كجم، 2 طن و100 كجم أرز بسمتي، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 9 أطنان و870 كجم من السلع مجهولة المصدر.