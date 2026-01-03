زوجة تاجر مسطرد تحكي كيف قتـ.لت طليقته زوجها بدم بارد داخل المحل

أكدت زوجة تاجر الأدوات الكهربائية الذي لقي مصرعه طعنًا في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أن طليقة زوجها، وتُدعى «أسماء»، بدأت المشاجرة فور دخولها المحل، حيث انهالت على الضحية بالسبّ والألفاظ القاسية دون مبرر، موضحة إن الطليقة نادتها أثناء المشاجرة قائلة: «تعالي يا مدام شوفي البيه بيعمل إيه»

وقالت زوجة المجني عليه، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على قناة «النهار»، أنها تعمدت إدارة وجهها عنها لتجنب الاستفزاز وتفادي تفاقم الخلاف، مشيرة أن الواقعة حدثت بينما كانت تجلس خارج المحل برفقة نجلها الصغير، عقب زيارتها لوالدة زوجها بالمستشفى.

وأوضحت أن طليقة زوجها دخلت المحل بشكل مفاجئ وبدأت في توجيه الشتائم دون سبب واضح، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن طعنة نافذة في القلب أودت بحياة زوجها في الحال.

وأكدت زوجة الضحية أنها لم تكن منزعجة من وجود طليقة زوجها داخل المحل، خاصة أنهما انفصلا رسميًا منذ نحو 10 أيام، موضحة أنها كانت تتردد على المحل بصحبة أبنائها لرؤية والدهم بشكل طبيعي.

ومن جانبها أكدت الإعلامية ريهام سعيد أن جريمة مقتل تاجر الأدوات الكهربائية في مسطرد بشبرا الخيمة كانت مدبرة.

واكدت سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أن الطليقة "أسماء" أحضرت السكين مسبقًا من أحد رفوف محل الزوج وخبأته تحت شنطتها قبل اندلاع المشاجرة.

واضافت: جلست في المحل واستفذت الضحية عمدًا حتى بدأ الشجار بينهما، ثم لحقت به وطعنته في صدره، ولم تكتفِ بالقتل بل قامت باستخراج تقرير طبي بإصابات وهمية والإبلاغ في قسم الشرطة عن إخوة المجني عليه بتهمة قتله.

تابعت: يوجد فيديو من داخل كاميرات المراقبة يظهر بوضوح كيف تناولت الطليقة السكين من أحد رفوف المحل وأخفته، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نيتها وليس رد فعل لحظي على مشادة كلامية.