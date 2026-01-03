قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على متنها 4 أشخاص ..تحطم مروحية خاصة قرب فينيكس الأمريكية
رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم
زوجة تاجر مسطرد تحكي كيف قتـ.لت طليقته زوجها بدم بارد داخل المحل
الخارجية: الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات المصريين في سجون ليبيا
رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات محافظة الأقصر.. اليوم
هل يجب صوم الأيام البيض في رجب كلها؟.. بدأت أمس فانتبه لـ10 حقائق
أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء
ريهام سعيد تكشف بالأدلة والبراهين قتـ.ل تاجر مسطرد على يد طليقته
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان27 دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية ليلا
أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل
زوجة تاجر مسطرد تحكي كيف قتـ.لت طليقته زوجها بدم بارد داخل المحل

عبد الخالق صلاح

أكدت زوجة تاجر الأدوات الكهربائية الذي لقي مصرعه طعنًا في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أن طليقة زوجها، وتُدعى «أسماء»، بدأت المشاجرة فور دخولها المحل، حيث انهالت على الضحية بالسبّ والألفاظ القاسية دون مبرر، موضحة إن الطليقة نادتها أثناء المشاجرة قائلة: «تعالي يا مدام شوفي البيه بيعمل إيه»

وقالت زوجة المجني عليه، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على قناة «النهار»، أنها تعمدت إدارة وجهها عنها لتجنب الاستفزاز وتفادي تفاقم الخلاف، مشيرة أن الواقعة حدثت بينما كانت تجلس خارج المحل برفقة نجلها الصغير، عقب زيارتها لوالدة زوجها بالمستشفى.

وأوضحت أن طليقة زوجها دخلت المحل بشكل مفاجئ وبدأت في توجيه الشتائم دون سبب واضح، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن طعنة نافذة في القلب أودت بحياة زوجها في الحال.

وأكدت زوجة الضحية أنها لم تكن منزعجة من وجود طليقة زوجها داخل المحل، خاصة أنهما انفصلا رسميًا منذ نحو 10 أيام، موضحة أنها كانت تتردد على المحل بصحبة أبنائها لرؤية والدهم بشكل طبيعي.

ومن جانبها أكدت الإعلامية ريهام سعيد أن جريمة مقتل تاجر الأدوات الكهربائية في مسطرد بشبرا الخيمة كانت مدبرة.

 واكدت سعيد  خلال برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، أن الطليقة "أسماء" أحضرت السكين مسبقًا من أحد رفوف محل الزوج وخبأته تحت شنطتها قبل اندلاع المشاجرة.

واضافت: جلست في المحل واستفذت الضحية عمدًا حتى بدأ الشجار بينهما، ثم لحقت به وطعنته في صدره، ولم تكتفِ بالقتل بل قامت باستخراج تقرير طبي بإصابات وهمية والإبلاغ في قسم الشرطة عن إخوة المجني عليه بتهمة قتله.

تابعت: يوجد فيديو من داخل كاميرات المراقبة يظهر بوضوح كيف تناولت الطليقة السكين من أحد رفوف المحل وأخفته، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نيتها وليس رد فعل لحظي على مشادة كلامية.

تاجر مسطرد شبرا الخيمة المشاجرة

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

وفاة السباح جون ماجد

«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

الفنان القدير غسان مسعود

«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

مصر

سمير المصري: مصر تُفكك المؤامرات بهدوء .. وتُفشل مخططات تفجير المنطقة من الداخل

يحي حاج نور

يحيى حاج نور: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية.. ومصر تمنعها

بالصور

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن.. أضرار تناول الأكل بسرعة.. استشارى جهاز هضمي يقدم بدائل

أطعمة تزيد الانتفاخ وغازات البطن

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

